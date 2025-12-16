ChatGPT-Desktop-App für den Mac künftig ohne Sprachfunktion

OpenAI fährt den Leistungsumfang der ChatGPT-Desktop-App für den Mac zurück. Wer am Mac sitzt und künftig den Sprachmodus des KI-Assistenten verwenden will, muss entweder einen Webbrowser nutzen oder ein Mobilgerät bemühen.

Die Ankündigung kommt für uns überraschend, wenngleich sich auf diese Weise auch im Nachhinein erklärt, warum bestimmte Fehler im Zusammenhang mit der Nutzung der Sprachfunktion sämtliche von OpenAI veröffentlichten Updates für die Mac-App überdauert haben.

Die ChatGPT-Entwickler haben angekündigt, dass die Sprachfunktion auf dem Mac ab dem 15. Januar 2026 nicht mehr verwendet werden kann. Diese Änderung sei nötig, damit sich das Entwicklungsteam auf einheitlichere und verbesserte Spracherlebnisse über alle ChatGPT-Apps hinweg konzentrieren kann.

Diese Begründung wird vor allem dann schwer nachvollziehbar, wenn man sieht, dass die Sprachfunktion nicht nur auf Mobilgeräten, sondern auch in der Windows-App von ChatGPT erhalten bleibt. Die Windows-Version war lange Zeit ein Stiefkind der ChatGPT-Entwickler und kam im vergangenen Jahr erst vier Monate nach der Mac-Version auf den Markt.

Sprachfunktion bleibt im Webbrowser erhalten

Das hinter der App stehende Entwickler-Team will Mac-Besitzer durch den Hinweis besänftigen, dass man auf dem Mac auch künftig mit der KI sprechen kann, wenn man den Umweg über einen Webbrowser in Kauf nimmt.

OpenAI hat sich zuletzt verstärkt auf die Weiterentwicklung des ChatGPT-Erlebnisses im Webbrowser konzentriert. Beispielsweise ist es auf diesem Weg auch möglich, die Audiofunktion direkt in das Chat-Fenster integriert zu verwenden.

Die Mac-App von ChatGPT an sich soll aber weiterhin verfügbar bleiben und verbessert werden. Die im Januar kommenden Einschränkungen betreffen nur die Sprachfunktion. Auch die ChatGPT-Apps für Mobilgeräte von Apple bleiben von dieser Änderung unberührt. Hier kann man weiterhin wie gewohnt die Sprache anstelle von Tastatureingaben nutzen.