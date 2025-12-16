Feature wird überraschend gestrichen
ChatGPT-Desktop-App für den Mac künftig ohne Sprachfunktion
OpenAI fährt den Leistungsumfang der ChatGPT-Desktop-App für den Mac zurück. Wer am Mac sitzt und künftig den Sprachmodus des KI-Assistenten verwenden will, muss entweder einen Webbrowser nutzen oder ein Mobilgerät bemühen.
Die Ankündigung kommt für uns überraschend, wenngleich sich auf diese Weise auch im Nachhinein erklärt, warum bestimmte Fehler im Zusammenhang mit der Nutzung der Sprachfunktion sämtliche von OpenAI veröffentlichten Updates für die Mac-App überdauert haben.
Die ChatGPT-Entwickler haben angekündigt, dass die Sprachfunktion auf dem Mac ab dem 15. Januar 2026 nicht mehr verwendet werden kann. Diese Änderung sei nötig, damit sich das Entwicklungsteam auf einheitlichere und verbesserte Spracherlebnisse über alle ChatGPT-Apps hinweg konzentrieren kann.
Diese Begründung wird vor allem dann schwer nachvollziehbar, wenn man sieht, dass die Sprachfunktion nicht nur auf Mobilgeräten, sondern auch in der Windows-App von ChatGPT erhalten bleibt. Die Windows-Version war lange Zeit ein Stiefkind der ChatGPT-Entwickler und kam im vergangenen Jahr erst vier Monate nach der Mac-Version auf den Markt.
Sprachfunktion bleibt im Webbrowser erhalten
Das hinter der App stehende Entwickler-Team will Mac-Besitzer durch den Hinweis besänftigen, dass man auf dem Mac auch künftig mit der KI sprechen kann, wenn man den Umweg über einen Webbrowser in Kauf nimmt.
OpenAI hat sich zuletzt verstärkt auf die Weiterentwicklung des ChatGPT-Erlebnisses im Webbrowser konzentriert. Beispielsweise ist es auf diesem Weg auch möglich, die Audiofunktion direkt in das Chat-Fenster integriert zu verwenden.
Die Mac-App von ChatGPT an sich soll aber weiterhin verfügbar bleiben und verbessert werden. Die im Januar kommenden Einschränkungen betreffen nur die Sprachfunktion. Auch die ChatGPT-Apps für Mobilgeräte von Apple bleiben von dieser Änderung unberührt. Hier kann man weiterhin wie gewohnt die Sprache anstelle von Tastatureingaben nutzen.
Das ist zwar dumm, aber relativ egal, da der Mac selbst ganz gut transkribiert.
Oder verstehe ich da etwas miss?
Ja
Die Windows-App ist nur eine Web-App, daher funktioniert es dort weiterhin. Selbe Geschichte wie bei WhatsApp, die auf Windows die native App eingestellt haben und auf WebView2 umgestiegen sind.
Ich wüsste nicht das WhatsApp jemals eine native App war auf irgendeiner Computer Plattform. Das war schon immer eine Web App. Früher hast du das auch gesehen, wenn du die Verbindung mit dem QR-Code zwischen PC, Mac und dem iPhone hergestellt hast. Dort stand dann schön zu lesen Chrome Browser. Praktisch alle Anwendungen, die du gleichermaßen für PC, Mac und mobile Geräte bekommst, sind webbasierte Anwendung. Nativ gibt es so gut wie nichts mehr.
Andere Unternehmen haben auch eine schöne KI. Und dazu eine Mac App die auch funktioniert.
Genau.
Ich hasse webapps. Aber bin von OpenAI schon länger weg.
Die teilen mit Apple auch nicht so gerne.
welche begründung meint ihr, hab den artikel mehrmals gelesen aber keine gefunden. die haben nur eine nichtsausagende ausrede gebracht
Das ist in der Mac-App zum Glück die für mich unrelevanteste Funktion. Am iPhone unverzichtbar, am Mac habe ich den Sprachchat bisher gar nicht genutzt. Spracheingabe selbstverständlich schon.
Dass es in der Windows-Version erhalten bleibt, ist nun nicht überraschend. Die Windows-App ist ja nur ein simpler Wrapper um die Webseite. Somit kann die App alles, was die Webseite kann.
Das ja mal richtig doof. Ich habe noch nie mit ChatGPT geschrieben. Ich rede immer nur frei mit dem Teil. Anderes kommt mir das jetzt schon altbacken vor. Das Jahresabo werde ich somit nicht mehr verlängern können. Schade.
Interessant. Für mich ist das komplett anders rum. Vermutlich weil ich immer noch das Gefühl hab, dass die mich nicht richtig verstehen.
Außerdem komm ich mir deppert vor, wenn ich im Büro sitz und mit mir selber rede.
Du nutzt nur den Sprachassistenten? Der ist doch stark beschränkt und nur auf kurze Fragen/Antworten ausgelegt. Ob man dann eine KI wie ChatGPT benötigt, stelle ich in Frage.
Kein Problem. Einfach im Safari öffnen und dann unter Ablage -> zum Dock hinzufügen klicken. Das ist eine PWA und verhält sich wie die native App.
Bei mir hakt die Sprachausgabe bei der iOS Version ständig. Hat noch wer das Problem und möglicherweise eine Lösung?
Vermutung: der Hintergrund wird eine Absprache mit Apple sein, dass sobald Siri in den Startlöchern steht, sich ChatGPT eben „zurückzieht“ um Siri als Zentrale zu erhalten, die dann ggf. auf andere Chatbots zurückgreift oder so… nur so ein Gedanke.