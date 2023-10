Google: Passkeys jetzt standardmäßig verfügbar

Im Anschluss an eine ausgedehnte Testphase hat der Online-Riese Google den passwortfreien Login jetzt standardmäßig für alle Nutzer verfügbar gemacht und bietet die so genannten Passkeys jetzt für jeden Google-Account zur Nutzung an.

Login per Face ID

Bei den Passkeys handelt es sich um ein kryptografisches Verfahren zur Authentifizierung, das auf Mobilgeräten gesichert und dort über biometrische Zugangsverfahren wie den Fingerabdruck-Scanner Touch ID oder die Gesichtserkennung Face ID geschützt wird.

Sind die Passkeys einmal angelegt (hierzu wird in der Regel noch das Account-Passwort erfragt), benötigen zukünftige Login-Vorgänge nur noch die Autorisierung durch die biometrischen Gerätesperren, um den Zugang zu geschützten Accounts zu gewähren.

Dabei ist das Verfahren nicht auf iPhone oder iPad beschränkt, sondern lässt sich auch in Kombination mit dem Mac am Schreibtisch einsetzen. Portale und Online-Anbieter, die Passkeys unterstützen, blenden dafür in der Regel QR-Codes ein, die mit dem Mobilgerät gescannt werden müssen und so den Login mit einem Passkey vornehmen.

Eine Komfortfunktion, die schon seit geraumer Zeit beim so genannten „Login mit Apple“ angeboten wird. ifun.de berichtete:

Wie Google mitteilt, sollen Anwender, die sich zukünftig neu in ihre Google-Konten einloggen, dazu aufgerufen werden, einen Passkey zu erstellen, sollte dieser noch nicht vorhanden sein.

Passkeys lassen sich bei Bedarf mit vertrauten Personen teilen und werden von immer mehr Plattformen als offizielle Login-Methode angeboten. Zuletzt führten das Online-Auktionshaus eBay und der Bezahldienst PayPal den passwortfreien Zugang ein. Vorhandene Passkeys im eigenen Google-Konto lassen sich im Bereich Sicherheit der Google-Konto-Einstellungen verwalten.