Ein PC auf iPad und Mac: Preiswerter „Shadow PC Essential“ startet

Demgegenüber wirkt das 10-Euro-Abonnement zugegeben sehr attraktiv. Allerdings sollten grundsätzlich interessierte Anwender mehrere Fußnoten beachten. Zum einen wird zu den Monatsgebühren in Höhe von 9,99 Euro eine einmalige Einrichtungsgebühr in gleicher Höhe addiert, zum anderen ist der Festplattenspeicher von 256 GB als Einführungsangebot ausgezeichnet. Standardmäßig beträgt der lokale Speicher des „Shadow PC Essential“ lediglich 128 GB.

So verfügt das Basismodell nur über 4 GB RAM sowie 256 GB Speicherplatz, setzt einen Intel Xeon (2,5 bis 3,1 GHz) mit vier vCores ein und verzichtet auf eine dedizierte Grafikkarte. Das Abrufen von E-Mails, das Surfen und die Nutzung von klassischer Bürosoftware ist so ohne Einschränkungen möglich, grafisch aufwändige Spiele lassen sich hier jedoch nicht starten.

