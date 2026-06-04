Google Gemma 4 auf dem Mac: Lokale KI erstellt Code, Grafiken und Texte

Google erweitert sein Angebot für lokal ausgeführte KI-Anwendungen und bringt das Sprachmodell Gemma 4 12B auf den Mac. Nachdem das Unternehmen bereits im Frühjahr die iPhone-App „AI Edge Gallery“ veröffentlicht hatte, steht die Anwendung nun auch für macOS bereit. Nutzer können damit KI-Modelle direkt auf ihrem Rechner ausführen, ohne Daten an externe Server zu übertragen.

Im Mittelpunkt steht das Modell Gemma 4 12B, das laut Google leistungsfähig genug ist, um komplexere Aufgaben auf handelsüblichen Notebooks zu übernehmen. Die Verarbeitung erfolgt vollständig lokal. Damit folgt Google dem aktuellen Trend, KI-Funktionen zunehmend direkt auf Endgeräten bereitzustellen.

AI Edge Gallery wird zur lokalen Entwicklungsumgebung

Die bereits vom iPhone bekannte Anwendung AI Edge Gallery dient auf dem Mac als Schaufenster für die Möglichkeiten von Gemma 4. Nutzer können Daten analysieren, Code generieren oder kleinere Anwendungen erstellen, indem sie ihre Anforderungen in natürlicher Sprache beschreiben.

Google demonstriert dies unter anderem mit der automatischen Erstellung von Diagrammen. Werden Datensätze bereitgestellt, erzeugt das Modell eigenständig Python-Code, führt diesen lokal aus und erstellt daraus Grafiken oder Auswertungen. Auch Programmieraufgaben sollen direkt auf dem Gerät erledigt werden können. Nach Angaben des Unternehmens kann Gemma 4 dabei nicht nur Quellcode schreiben, sondern diesen bei Fehlern auch selbstständig anpassen.

Für Anwender knüpft die Mac-Version an die Funktionen an, die Google bereits im April mit der iPhone-App eingeführt hatte. Schon dort standen lokale Chatfunktionen, Bildanalysen und Offline-Verarbeitung im Mittelpunkt.

Sprachsteuerung und lokale Agenten

Parallel dazu veröffentlicht Google die Mac-Version von AI Edge Eloquent. Die Anwendung dient als Diktier- und Transkriptionswerkzeug und arbeitet ebenfalls vollständig auf dem Gerät. Spracheingaben können in beliebigen Anwendungen genutzt werden. Darüber hinaus lassen sich Audio- und Videodateien lokal transkribieren.

Neu ist eine Funktion zur sprachgesteuerten Textbearbeitung. Markierte Absätze können per Sprachbefehl umformuliert, zusammengefasst oder übersetzt werden. Die KI übernimmt dabei die eigentliche Bearbeitung direkt auf dem Rechner.

Google positioniert Gemma 4 damit zunehmend als Grundlage für lokale KI-Assistenten und automatisierte Arbeitsabläufe. Die Kombination aus Offline-Verarbeitung, Sprachsteuerung und direkter Programmausführung soll zeigen, dass moderne KI-Funktionen inzwischen auch auf gewöhnlichen Notebooks nutzbar sind.