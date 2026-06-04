Screenshot vom Fire TV am Mac erstellen: So klappt es mit ADBLink

Wer Bildschirmfotos von einem Fire-TV-Stick oder einem Fire-TV-Fernseher erstellen möchte, stößt schnell auf ein Problem: Eine integrierte Screenshot-Funktion bietet Amazon nicht an. Für Support-Anfragen, Tutorials oder die schnelle Hilfe im Freundes- und Bekanntenkreis lassen sich Bildschirmaufnahmen dennoch vergleichsweise einfach erstellen.

Ein Fire TV-Screenshot: Besser als ein spiegelndes Foto

Benötigt werden lediglich die kostenlose Anwendung ADBLink und der Zugriff auf die Entwickleroptionen des Geräts.

Entwickleroptionen zunächst freischalten

Damit externe Werkzeuge auf das Fire-TV-Bereibssystem zugreifen können, muss zunächst das versteckte Entwickler-Menü aktiviert werden. Dazu öffnet man auf dem Fire TV: Einstellungen > Mein Fire TV > Info oder bei neueren Modellen Einstellungen > Geräte und Software > Info.

Der Menüpunkt Entwickleroptionen muss aktiv eingeblendet werden

Anschließend muss man siebenmal die OK-Taste beziehungsweise die mittlere Taste des Steuerkreuzes auf der Fernbedienung drücken. Nach der Eingabe erscheint eine Meldung, dass die Entwickleroptionen freigeschaltet wurden.

Danach findet sich unter Einstellungen > Mein Fire TV der neue Menüpunkt Entwickleroptionen. Dort muss nur noch die Option ADB-Debugging aktiviert werden.

Erst mit aktiviertem ADB-Debugging ist der Verbindungsaufbau möglich

IP-Adresse des Fernsehers notieren: Für die Verbindung benötigt ADBLink die lokale IP-Adresse des Fire-TV-Geräts. Diese findet sich unter Einstellungen > Netzwerk. Dort genügt ein Klick auf das aktuell verbundene WLAN.

Verbindung mit ADBLink herstellen

Die kostenlose Anwendung ADBLink steht auch für macOS bereit und dient als grafische Oberfläche für die Android-Debug-Bridge (ADB). Hier tragt ihr die IP-Adresse des Fernsehers ein und baut mit der Connect-Taste eine Verbindung auf.

Mit Ambient-Funktion: Fire TV Omni QLED ausprobiert

Beim ersten Verbindungsversuch blendet Fire TV eine Sicherheitsabfrage ein. Diese muss auf dem Fernseher bestätigt werden. Optional lässt sich die Berechtigung dauerhaft speichern.

Bildschirmfotos per Knopfdruck erstellen

Ist die Verbindung hergestellt, genügt ein Klick auf die Taste „Screencap“ in der ADBLink-App.

ADBLink erstellt daraufhin einen Screenshot des aktuell angezeigten Bildschirms und speichert diesen als PNG-Datei auf dem Rechner.

Die Taste „Screencap“ knipst das Bildschirmfoto.

ADBLink richtet sich ursprünglich an Nutzer der Mediencenter-Anwendung Kodi, bietet darüber hinaus aber zahlreiche Werkzeuge für Fire-TV-Geräte. So lassen sich unter anderem Anwendungen installieren oder entfernen, Dateien übertragen, Sicherungen anlegen und sogar eine Fernsteuerung des Geräts über den Rechner nutzen.

Für den gelegentlichen Einsatz genügt allerdings bereits die Screenshot-Funktion, die eine der einfachsten Möglichkeiten darstellt, um Bildschirmaufnahmen von Fire-TV-Geräten zu erstellen und weiterzugeben.