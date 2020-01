Golden Globes: Seitenhieb statt Fernsehpreis für Tim Cook

Der siebenminütige Monolog, mit dem der britische Comedian Ricky Gervais gestern die 77. Golden Globe Awards eröffnete, war brutal. Gut gelaunt pöbelte Gervais nicht nur in Richtung der anwesenden Stars, sondern knöpfte sich auch Apple-Chef Tim Cook vor.

Anstatt der erhofften Auszeichnung für eine der im vergangenen Jahr neu lancierten Apple TV+ Shows, musste der ebenfalls im Publikum vertretene Apple-CEO einen zielsicheren Seitenhieb einstecken, mit dem Gervais auf die Diskrepanz zwischen Show-Inhalten und dem Alltag in chinesischen Fertigungsstätten anspielte.

Apple ist mit der Produktion „The Morning Show“ in das Streaming-Geschäft reigedonnert. Ein großartiges Drama über die Bedeutung von Würde und den Anspruch, das Richtige zu tun – ausgerechnet von einer Firma, die Ausbeuterbetriebe in China unterhält. [An die anwesenden Stars gewandt:] Ihr sagt, ihr seid „woke“, aber schaut euch die Firmen an, für die ihr arbeitet – unglaublich. Apple, Amazon, Disney… Wenn ISIS einen Streaming-Dienst starten würde, würdet ihr doch sofort eure Agenten anrufen, oder etwa nicht?“