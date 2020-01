HomeBridge auf Synology: Super einfache Installation mit Web-Zugriff

Anwender, deren Smart-Home-Ausstattung nicht nur aus offiziell zertifizierte HomeKit-Geräten besteht, kennen das Community-Projekt HomeBridge wahrscheinlich schon.

Einfache Paket-Installation

Vereinfacht beschrieben, handelt es such bei HomeBridge um eine Server-Software, die eine HomeKit-Kompatible Bridget bereitstellt. Diese lässt sich auf der einen Seite in das eigene HomeKit-Setup einbinden. Auf der anderen Seite nimmt HomeBridge dann Geräte auf, die nichts mit Apples Architektur zu tun haben und verhilft diesen so über Umwege auf das iPhone.

Kurz: Um eigentlich nicht von Apple unterstützte Drittgeräte in der Home-App anzuzeigen und damit auch über Siri kontrollierbar zu machen, setzt man heutzutage auf das quelloffene Homebridge-Projekt, für das Plugins zur Integration zahlreicher Drittanbieter-Geräte vorliegen.

Viele Anwender installieren Homebridge auf einem Raspberry Pi (etwa zusätzlich zum Werbeblocker Pi-Hole), wer über ein NAS von Synology verfügt, kann jedoch auch den Netzwerkspeicher als in einen HomeKit-Adapter für Drittanbieter-Geräte verwandeln.

Weboberfläche zum Konfigurieren

Dies war im Februar 2018 noch recht umständlich und mit viel Fummelei verbunden – inzwischen ist das Aufsetzen eines HomeBridge-Servers auf der Synology so einfach geworden, dass es nicht mal mehr einer Schritt-für-Schritt-Anleitung bedarf.

So steht unter der Überschrift „Synology Package for Homebridge Docker“ hier ein SPK-Paket zum Download bereit, das schlicht über das Synology-Paketzentrum installiert wird und euch anschließend mit einer voll lauffähigen HomeBridge-Umgebung versorgt, die sogar über eine Web-Oberfläche zum Einspielen von Geräte-Plugins und zum Einsehen wichtiger Systemdaten verfügt.

Wenn ihr ein NAS on Synology im Einsatz und derzeit noch keinen HomeBridge Server laufen habt, dann schaut euch das Syno-Paket unbedingt an.