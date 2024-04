Glänzende Tasten: Das Tastatur-Schrubben könnt ihr euch sparen

Wenn ihr viel auf einem MacBook oder auch mit einer von Apples Magic-Keyboard-Tastaturen schreibt, habt ihr euch vielleicht schon mal bei dem Versuch ertappt, die speckigen Flecken auf einzelnen Tasten wegzuputzen. Die Mühe kann man sich sparen, denn was aussieht, als hätte sein Benutzer während der Arbeit ein fettiges Butterbrot verspeist, liegt an dem von Apple verwendeten Material. Das Kind hat mit „Shiny Keys“ auch bereits einen Namen und wird vor allem in den USA seit geraumer Zeit diskutiert.

Das Mac-Blog OS X Daily hat das „Shiny Keys“-Problem aktuell aufgegriffen und eine stattliche Anzahl von Online-Meldungen und -Diskussionen rund um das Thema zusammengetragen. Insbesondere neue Mac-Nutzer zeigen sich angesichts der langsam entstehenden Glanzflecken gerne mal verunsichert und wollen wissen, wie sie dieser Entwicklung entgegenwirken können oder ob gar ihr Schweiß oder Hautausdünstungen für diesen Umstand verantwortlich ist.

Beide Fragestellungen können eigentlich generell mit Nein beantwortet werden, denn weder können der Nutzer oder dessen Körperfunktionen etwas dafür, noch lässt sich das Problem vermeiden. Und schon gar nicht ist zum Befolgen der teils im Internet verbreiteten Anleitungen zu raten, die Tasten mit Schmirgelpapier oder scharfen Reinigungsmitteln zu behandeln. Die Tasten sehen danach in der Regel eher schlimmer aus und wenn es dumm läuft, opfert man dabei auch gleich noch die Beschriftung der einzelnen Tastaturkappen.

Immerhin hat das „Shiny Keys“-Problem keinen Einfluss auf die Funktion der Tastaturen. Ihr müsst lediglich damit leben, dass die Optik alles andere als schön ist und auf einen Besucher durchaus auch der Eindruck entstehen kann, dass ihr es mit der Reinlichkeit am Arbeitsplatz nicht sonderlich genau nehmt.

Spart Apple am Kunststoff?

Eine Vermutung für Ursache der Problematik hat der Blogger John Gruber bereits vor zwei Jahren zum Besten gegeben. Bei seiner Besprechung des MacBook Air M2 hat er darauf hingewiesen, dass Apples neue Tastaturen zu diesen Glanzeffekten neigen und der Grund dafür vermutlich darin zu suchen ist, dass man beim Material spart. Gruber ergänzt, dass er am Desktop ein mehr als 20 Jahres altes Extended Keyboard II von Apple verwendet, dass nach all dieser Zeit lediglich an der Leertaste zu glänzen beginnt.

Mit der Materialwahl bei seinen Tastaturen hat Apple schon seit geraumer Zeit kein besonders glückliches Händchen. Wir erinnern an die über Jahre hinweg kritisierten und letztendlich dann auch irgendwann durch ein besseres Modell ersetzten Butterfly-Tastaturen, die nicht nur mechanische Probleme hatten, sondern deren Tastaturkappen bei intensiver Benutzung schon nach wenigen Monaten „durchgeschrieben“ waren.