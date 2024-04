Loop schickt Mac-Fenster durch „Mauszucken“ an ihren Platz

Mit der Mac-Anwendung Loop arbeitet der Entwickler Kai Azim an einem Fenstermanager für den Mac, der einen etwas anderen Ansatz als die sonst in diesem Segment populären Programme verfolgt. Im Zentrum der App steht ein „Radial-Menü“, mit dessen Hilfe man das aktive Fenster schon durch eine leichte Mausbewegung an den gewünschten Ort schicken kann.

Loop liegt derzeit als Beta-Version vor und verlangt mangels einer aktiven Registrierung des Entwicklers bei Apple, dass man die App beim ersten Einsatz per Rechtsklick über den Finder öffnet. Andernfalls verweigert die Anwendung den Start und verweist darauf, dass Apple den Inhalt nicht auf Schadsoftware überprüfen kann.

Die Loop-App platziert sich nach dem Start in der Menüleiste und bietet dort neben den auch von anderen Fenstermanagern bekannten Funktionen zum Ändern der Fenstergröße und dessen Position die Möglichkeit zum Überprüfen oder Ändern ihrer Einstellungen an.

Die Optionen in diesem Bereich sind extrem vielseitig, allem voran sollte man hier aber den Vorgaben für die Funktion „Radial Menu“ Aufmerksamkeit schenken. Im Bereich „Key Bindings“ wird festgelegt, welche Taste man drücken muss, um das „Radial-Menü“ zu aktivieren. Ergänzend könnt ihr hier auch bestimmen, was mit den Fenstern geschieht, wenn zusätzlich zu dieser auslösenden Taste noch weitere Tasten gedrückt werden.

Der Grundgedanke der App sieht allerdings vor, dass Loop die Arbeit am Mac zusätzlich beschleunigt und es genügt, die Maus bei gedrückter Auslöse-Taste nur leicht in eine bestimmte Richtung zu bewegen, um das aktive Fenster an die gewünschte Position zu schicken.

Die von Loop bereitgestellten Funktionen lassen sich auch auf einzelne Anwendungsbereiche beschränken. Will man bestimmte Programme ausschließen, so fügt man diese in den Einstellungen der App zum Bereich „Excluded Applications“ hinzu.

Ansonsten ist weiterhin Rectangle zu empfehlen

Ob man sich für die Funktionen von Loop begeistern kann, hängt im wesentlichen mit der persönlichen Arbeitsweise am Mac zusammen. Einen Testlauf ist das Konzept der App auf jeden Fall wert. Wer sich auf konservative Lösungen bei der Fensterverwaltung beschränken will, ist ansonsten mit Rectangle weiterhin bestens aufgehoben.