Ghostmoon: macOS-Helfer bündelt versteckte Systemfunktionen

Mit Ghostmoon steht eine kompakte macOS-Applikation bereit, die zahlreiche Systemfunktionen an einer zentralen Stelle zusammenführt. Die Anwendung richtet sich an Nutzer, die regelmäßig auf versteckte Einstellungen zugreifen oder Terminalbefehle nutzen, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Ziel ist es, häufig benötigte Eingriffe mit wenigen Klicks zugänglich zu machen.

Versteckte Funktionen ohne Terminal

Ghostmoon bündelt dafür eine Vielzahl von Funktionen, die sonst über verschiedene Menüs oder Kommandozeilenbefehle erreichbar sind. Nicht ganz so viele wie Onyx, aber die App ist auch noch jung. Zu den bereits verfügbaren zählen etwa das Umschalten von Audioausgabegeräten, das Stummschalten des internen Mikrofons oder das sichere Auswerfen mehrerer externer Laufwerke gleichzeitig. Auch das Neustarten der Netzwerkverbindung oder das Leeren eines blockierten Papierkorbs lassen sich direkt über die Oberfläche in der Mac-Menüleiste anstoßen.

Darüber hinaus bietet die Anwendung mehrere Werkzeuge zur Systempflege. Nutzer können interne macOS-Datenbanken zurücksetzen oder den Rechner aktualisieren, ohne sich abmelden zu müssen. Ergänzend stehen Funktionen zur Verfügung, die den Arbeitsalltag erleichtern, etwa das gezielte Ausschalten von Displays oder das Verhindern des Ruhezustands während längerer Prozesse.

Noch in den Kinderschuhen

Neben klassischen Systemeingriffen integriert Ghostmoon auch Analyse- und Hilfswerkzeuge. Dazu gehören einfache Tests für Internetgeschwindigkeit und Latenz sowie ein Generator für sichere Passwörter und eindeutige Kennungen. Ergänzt wird das Angebot durch Basisinformationen zum Systemzustand wie etwa dem Akkufüllstand und weiteren Leistungswerte.

Die Applikation ist aktuell als Vorabversion verfügbar und noch nicht von Apple signiert. Beim ersten Start erscheint daher eine Sicherheitswarnung von macOS. Nutzer müssen die Anwendung manuell in den Systemeinstellungen freigeben oder alternativ ein Terminalkommando ausführen, um die Quarantänekennzeichnung zu entfernen.

Ghostmoon läuft auf aktuellen macOS-Versionen ab Ventura und unterstützt sowohl Apple-Prozessoren als auch Intel-basierte Macs. Eine kostenfreie Nutzung ist vorgesehen. Wer das Projekt von Marco Oliver Grunwald mit einer einmaligen Spende unterstützt, erhält Zugriff auf eine erweiterte Variante mit zusätzlichen Funktionen, etwa für die Verwaltung von Audioeingängen oder detailliertere Batterieinformationen.