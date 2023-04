Apples Mixed-Reality-Brille als Wegbereiter für die Zukunft

Sieben Wochen vor dem Start der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC liefert das Wirtschaftsmagazin Bloomberg eine Zusammenfassung der Erwartungen mit Blick auf die Eröffnungsveranstaltung. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman greift dabei auf seine bekanntlich guten internen Informationsquellen bei Apple zurück und hält daran fest, dass Apple in diesem Jahr damit beginnt, den Weg für eine neue Gerätegeneration nach dem iPhone zu bereiten.

Gurmans Quellen zufolge wird Apple im Rahmen der ersten öffentlichen Präsentation seines „Reality Headsets“ ganz besonders auch auf jene Frage eingehen, die auch uns bislang noch umtreibt: Wofür wollen wir das Ding eigentlich? So werde nicht nur die Vorstellung des Geräts selbst von praktischen Beispielen mit Blick auf die Verwendungsmöglichkeiten des Geräts begleitet, sondern es soll sich auch ein großer Teil darauffolgenden mehrtägigen Entwicklerkonferenz mit den mit der Brille verbundenen Möglichkeiten und deren Integration in Apples Ökosystem beschäftigen.

Bei den Bildern handelt es sich um Design-Studien von Marcus Kane

Apples Weg in die Zukunft

Intern würde zwar kaum jemand bei Apple erwarten, dass das neue Gerät eine schnelle Erfolgsgeschichte zeichnet, die Brille werde allgemein jedoch als potenzieller Nachfolger für das iPhone eingestuft und markiere Apples Einstieg in den Mixed-Reality-Bereich. Apple arbeite bereits an zwei Nachfolgemodellen, so soll zum einen ein leistungsfähigeres High-End-Modell in der Entwicklung sein und ebenso eine vereinfachte Variante folgen, mit deren Hilfe Apple auch gewöhnliche Kunden an die neue Technologie heranführen wolle.

Ein Verkaufsstart der ersten Generation der neuen Apple-Brille sei allerdings frühestens zum Weihnachtsgeschäft zu erwarten. Apples ursprüngliche Pläne hätten eine Präsentation im März und eine Markteinführung im September vorgesehen, dieser Zeitrahmen verschiebe sich nun entsprechend nach hinten.

Marathon-Keynote als WWDC-Auftakt

In jedem Fall sei in Verbindung mit dieser Produkteinführung zu erwarten, dass Apple in diesem Jahr wieder eine WWDC-Eröffnungsveranstaltung „in Überlänge“ in der Planung habe. Die damals noch Live-Keynotes vor der COVID-Pause waren zum Teil deutlich länger als zwei Stunden. Angesichts der Tatsache, dass Apple in diesem Jahr neben den üblichen Updates für die Betriebssysteme aller Voraussicht nach sowohl seine Mixed-Reality-Brille als auch noch neue Rechner vorstellen wolle, könne man sich auf eine Marathon-Präsentation gefasst machen.