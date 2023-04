Gesetz gegen digitale Gewalt: Chaos Computer Club warnt

Kurz zum Reinholen: Die Ampelkoalition arbeitet an einem Gesetzesvorhaben, das eine Rechtsgrundlage für das Sperren von Accounts auf Online-Portalen und in sozialen Netzwerken schafft, wenn diese mehrfach für Rechtsverletzungen im digitalen Raum genutzt wurden.

Wie der Chaos Computer Club über seine offizielle Online-Präsenz mitteilt , zeigt man sich vor allem über die angestrebten Speicher- und Identifikationspflichten besorgt. Um diese umzusetzen, so die Hacker-Organisation, müssten „erhebliche Gefahren für die Bürgerrechte und die informationelle Selbstbestimmung“ in Kauf genommen werden.

Die Netz- und Bürgerrechts-Aktivisten des Chaos Computer Clubs haben sich gegen das so genannte „Gesetz gegen digitale Gewalt“ ausgesprochen, dessen Eckpunkte am Dienstag durch die Arbeit der ARD-Journalistin Kristin Becker in die Öffentlichkeit gelangten.

