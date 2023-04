Blank für Apple TV: Gratis-App schwärzt den TV-Bildschirm

Die App spart damit Strom und löst ein konkretes, wenn auch nicht über die Maßen weit verbreitetes Problem. In den App Store schaffte es Blank im ersten Anlauf dennoch nicht. Apple verwies hier auf Punkt 4.2 der App Store Review Guidelines, in dem der Konzern ein minimum an Funktionalität für alle Apps einfordert, die über den App Store zum Download angeboten werden.

Dies berichtet der für Blank mitverantwortliche Programmierer Craig Hockenberry, der in seinem Blogeintrag zum Debüt der neuen Applikation übrigens nur einen Satz benötigt, um den Funktionsumfang des gerade mal 400 Kilobyte kleinen Downloads zu beschreiben: Blank schwärzt den Bildschirm des Apple Tv so lange bis die Anwendung wieder verlassen wurde. Nicht mehr, nicht weniger.

Mit der kostenfreien Apple-TV-Applikation Blank haben die Entwickler der Icon Factory ein neues Software-Projekt am Start, das einige Schwierigkeiten damit hatte, überhaupt in Apples Software-Kaufhaus aufgenommen zu werden.

