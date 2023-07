Geheimtipp Tofu: Freie Mac-App zum Lesen langer Texte

In den Einstellungen der Tofu-Applikation lässt sich die bevorzugte Schriftart und Schriftgröße festlegen, zudem können Vorder- und Hintergrundfarben sowie die Zeilenhöhe beeinflusst werden. Auch die Spalten lassen sich in Sachen Spaltenbreite und Rand anpassen. Tofu 3.0 ist für macOS Ventura optimiert, lässt sich aber auch unter macOS High Sierra noch problemlos einsetzen.

Die Tofu-Applikation, die jetzt in Version 3.0 veröffentlicht wurde, orientiert sich bei ihrem Umgang mit längeren Texten am Layout von Tageszeitungen und ist in der Lage, nahezu beliebige Inhalte entsprechend zu formatieren.

Die Mac-Applikation Tofu ist ein kostenfreier Download für Mac-Nutzer, die an ihren Rechnern häufiger mit längeren Texten zu tun haben und diese so angenehm wie möglich konsumieren möchten.

