tado°: Prime-Deals so günstig, Weiterverkauf strafbar

Die auf Raumklima-Produkte spezialisierten Smart-Home-Ausrüster von tado° haben damit begonnen die Werbetrommel für ihre diesjährigen Hardware-Angebote zum Prime Day zu rühren und irritieren mit einem Hinweis im Kleingedruckten.

Weiterverkauf ausgeschlossen

Auf der von tado° geschalteten Sonderseite zur Verkaufsaktion, die Amazon in diesem Jahr am 11. und 12. Juli durchführen wird, adressiert der in München ansässige Anbieter potenzielle Wiederverkäufer der eigenen Artikel.

Dort informiert tado° nicht nur darüber, dass die geplanten Prime-Rabatte ausschließlich auf amazon.de erhältlich sein werden, nur angeboten werden können „solange der Vorrat reicht“ und auch nicht bis zum 12. Juli verfügbar sein werden, darüber hinaus schließt der Händler auch den Wiederverkauf aus.

Produktverpackungen sind gekennzeichnet

Der gewerbliche Weiterverkauf der Prime-Day-Deals sei nicht erlaubt und werde gerichtlich verfolgt, so tado°. Um dies zu realisieren, seien die Produktverpackungen entsprechend gekennzeichnet.

tado° betreibt auf Amazon einen eigenen tado° Hersteller-Shop und bietet hier sowohl die HomeKit kompatiblen Heizkörper-Thermostate als auch die entsprechenden Lösungen für Boiler und Fußbodenheizungen an. Zudem bietet der Anbieter seit geraumer Zeit einen Fernsteuer-Lösung für Klimaanlagen und Wärmepumpen.

Am 11. und 12. Juli

In den zurückliegenden Jahre reduzierte tado° hier vor allem die so genannten Starter-Kits, die neben den Hardware-Komponenten zur Temperatur-Regelung auch die „Internet Bridge“ des Anbieters beinhalten, die vorausgesetzt wird, um die lokale Installation per App, HomeKit und Siri steuerbar und fernbedienbar zu machen.

Aktuell wird das smarte Heizkörperthermostat von tado° im Wi-Fi Starter Kit V3+ mit Internet Bridge und zwei Thermostaten für 174,79 Euro angeboten. Die smarte Klimaanlagensteuerung V3+ mit Standfuß kostet 114,99 Euro.