Fire-TV-2-Serie: Amazon Fernseher zum halben Preis

Alternativ bietet Amazon zudem die so genannte Fire TV-Omni-Serie im Premium-Segment an. Die QLED-Modelle starten hier bei Preisen von 599,99 Euro und sind in 43 Zoll, 50 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll erhältlich.

Bei den Fernsehern der Fire-TV-2-Serie handelt es sich um Geräte mit 720p bzw. 1080p Auflösung, die sich nicht auf die Wiedergabe von 4K-Inhalten verstehen. Die Geräte lassen sich wahlweise per Ethernet oder WLAN ins Heimnetz einbinden und bieten zwei HDMI 1.4 und einen HDMI ARC-Anschluss für Soundbars an.

Neben den erweiterten Gratis-Zugängen für die zahlreichen Amazon-Dienste, seien an dieser Stelle etwa die substanziellen Preisreduzierungen der WLAN-Geräte von eero und die günstigen App-Gegensprechanlagen von Ring erwähnt. Nun hat Amazon auch die hauseignen Fernseher in den frühen Zugriff auf Prime-Angebot aufgenommen.

Zwar startet der diesjährige Prime Day des Online-Händlers Amazon erst am Dienstag nächster Woche, doch schon im Vorfeld der Verkaufsaktion lockt Amazon mit mehreren Sonderangeboten, die ausschließlich von Prime-Kunden in Anspruch genommen werden können. Einigen davon haben wir uns bereits ausführlicher gewidmet.

