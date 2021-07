Geheimtipp ocenaudio: Kostenfreier Audio-Editor für den Mac

Vollständig auf Deutsch lokalisiert, bietet ocenaudio zahlreiche Konfigurationsoptionen an und gestattet das freie Zuweisen von Tastenkürzeln auf Aktionen, die in eurem Arbeitsalltag häufiger genutzt werden.

Die Macher der ocenaudio-Applikation bewerben ihre effektive Speicherverwaltung und geben an, dass keine Limits vorhanden sind, was Länge und Qualität der zu öffnenden Audio-Dateien angeht.

In der spendenfinanzierten Applikation werden die geladenen Audio-Dateien standardmäßig mit einer Kurvendarstellung visualisiert, die nach Belieben bzw. Bedarf skaliert werden kann. Hier sind Drag-and-Drop-Aktionen mit ausgewählten Kurventeilen genau so möglich wie das schnelle Aus- und Einblenden von bestimmten Positionen. Zudem steht eine optionale Spektrogramm-Ansicht zur Verfügung.

ocenaudio ist eine für Mac, Linux und Windows erhältliche Desktop-Anwendung, die die Bearbeitung von Audiodateien zulässt. Diese lasse sich in der Anwendung zwar nicht im Mehrspur-Modus bearbeiten, können aber einzeln komfortabel zurechtgestutzt, beschnitten, mit Effekten und Filtern versehen sowie in zahlreiche unterschiedliche Zielformate exportiert werden.

