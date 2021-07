Apple Pay und Girocard: Bezahlen im Web ab nächster Woche

Sparkassenkunden, die ihre Girocard bei Apple Pay hinterlegt haben, werden voraussichtlich vom 13. Juli an auch im Webbrowser kontaktlos bezahlen können. Direkt von Beginn an sollen verschiedene deutsche Onlineshops und Buchungsanbieter das neue Zahlungsverfahren unterstützen.

Eigentlich wollten die Sparkassen die Möglichkeit, Apple Pay in Verbindung mit der Girocard auch im Web zu verwenden, bereits zu Jahresbeginn anbieten. Wie wir erfahren konnten, soll die Funktion mit etwas Verspätung die Funktion nun in der kommenden Woche starten.

Insert

You are going to send email to