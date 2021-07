StudioCaddy: Kensington zeigt neue Ladestation

Der Anbieter selbst präsentiert die Ladestation auf seinem YouTube-Kanal in einem vier Minuten langen Hands-On-Video und offenbart hier auch die Nachteile der Aufbewahrungslösung. So verdeckt die iPhone-Halterung Teile des iPad-Displays und lässt die Tatsache, dass das iPad sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufgestellt werden kann, damit quasi überflüssig werden. Als Basis für den Videoabend bietet sich der StudioCaddy nur an, wenn man die Halterung für iPhone und AirPods vom restlichen gestellt trennt. Insgesamt veranschlagt Kensington für den neuen Studio Caddy einen Verkaufspreis von 180 US-Dollar .

Der Zubehör-Anbieter Kensington hat mit dem StudioCaddy eine neue Ladestation präsentiert, die sich als platzsparende Basis für die Aufbewahrung zahlreicher Apple-Geräte anbietet. Das aus Aluminium gefertigte Modul richtet sich an Anwender und Anwenderinnen, die komplett in Apples Ökosystem leben und nicht nur über ein iPhone und ein paar AirPods sondern auch über ein MacBook, ein iPad und eine Apple Watch verfügen.

