Geheimtipp Loop: Ein neuer Fenstermanager für den Mac

Kein Mac-Nutzer, der nicht schon einen persönlichen Favoriten unter den zahlreichen am Markt verfügbaren Fenstermanagern hat – dennoch gilt es natürlich, die Augen offen zu halten, für den Fall, dass sich ein besserer Kandidat in die Bahn wirft.

Mit der Freeware-Anwendung Loop schickt sich ein neues, vielversprechendes Open-Source-Projekt an, etwas frischen Wind in die zwar vielfältige, aber doch eher regungslose Welt der Fenstermanager zu pusten.

Die auf dem Code-Portal GitHub erhältliche Mac-Anwendung ist derzeit zwar noch als Beta gekennzeichnet, macht jedoch schon einen sehr ausgewachsenen Eindruck und bietet nicht nur eine Fülle von Funktionen, sondern gestattet auch deren detaillierte Konfiguration.

Radial Menu kontrolliert die App

Wichtigstes Feature ist das so genannte „Radial Menu“, das immer dann auftaucht, wenn ihr ein Fenster mit der Maus bewegt und zusätzlich die in der App selbst gewählte Aktionstaste drückt. Hier blendet sich dann ein virtuelles Auswahlrad auf dem Mac-Display ein und zeigt, je nach aktueller Fensterposition, in unterschiedliche Himmelsrichtungen.

Das Menü gibt euch damit zu verstehen, wo euer Fenster einrasten würde, wenn ihr dieses jetzt loslassen würdet. Wer sich an die neue Art der Fensterlage gewöhnt hat, kann die Vorschau aber auch ausschalten und die Freeware Loop so mit einer sehr reduzierten Benutzeroberfläche einsetzen.

Zusätzlich lebt Loop auch in der Mac-Menüleiste und bietet ein Auswahlmenü für die schnelle Zuweisung von Fenstergröße und -positionen an, das uns an unseren persönlichen Favoriten Rectangle erinnert.

Loop macht einen sehr modernen, frischen Eindruck auf uns und sollte definitiv mal von euch ausprobiert werden. Zum ersten Start muss die Anwendung per Rechtsklick ausgeführt werden und benötigt die Freigabe, auf die Bedienungshilfen des Macs zugreifen zu dürfen. Der Download wartet hier auf euch.