Kinder-Player: Toniebox, Tigerbox und Yoto Player im Black Friday

Der heutige Black Friday dürfte in vielen Familien bereits zur Bevorratung der diesjährigen Weihnachtsgeschenke genutzt werden. Weit oben auf den Wunschlisten der ganz jungen Medien-Konsumenten: die für den Einsatz in Kinderhand optimierten Musikabspielgeräte.

Neben den bekannten Bastel-Projekten und reinen App-Lösungen konkurrieren hier inzwischen mehrere spezialisierte Hardware-Player um die Gunst der Nutzer. Zum Black Friday präsentieren sich sowohl die Toniebox, als auch die Tigerbox und der Yoto Player mit signifikanten Preisnachlässen.

Toniebox

Hierzulande wohl das bekannteste Musik- und Hörbuch-Abspielgerät für Kinder. Statt für 99 Euro wird die Toniebox zum Black Friday für nur noch 79 Euro angeboten. Die Toniebox setzt auf magnetische Kunststoff-Figuren, die einzeln gekauft oder aus der Bibliothek ausgeliehen werden können und mit Preisen um die 15 Euro relativ teuer sind. Blanko-Figuren werden für etwa 10 Euro angeboten und lassen sich selbst bespielen, fassen aber maximal 90 Minuten Inhalt.

Tigerbox Touch

Die Tigerbox Touch bringt mit Tigertones einen eigenen Hörbuch-Streaming-Dienst mit großem Katalog mit, lässt sich per Touchscreen bedienen und kann auf Wunsch auch in Kombination mit so genannten Tigercards eingesetzt werden, die den Tonie-Figuren gleichen. Die Blanko-Karten nennen sich Tiger Wildcards, kosten 15 Euro im Dreierpack und fassen je 120 Audio-Minuten. Zum Black Friday ist die Tigerbox für 89 statt 139 Euro erhältlich.

Yoto Player

Erst kürzlich vorgestellt, handelt es sich bei dem Yoto Player der dritten Generationum ein relativ neues Angebot aus England, das mit NFC-Karten im Kreditkartenformat arbeitet. 10 Blanko-Karten werden für 25 Euro angeboten und lassen sich nicht nur mit je 100 Tracks beziehungsweise 500 MB an Audioinhalten verknüpfen, sondern können auch auf Podcasts und Internetradiostationen verweisen.

Der Yoto Player wird im Rahmen des Black Friday mit 20 Prozent Nachlass für 88 statt 110 Euro angeboten.