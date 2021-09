Geheimtipp für Gestalter: Freie Mac-App bietet pixelgenaue Hilfslinien

Das Hilfslinien-Sammelsurium Red Lines Tools ist kostenlos im Mac App Store erhältlich, nur 8 Megabyte klein und lässt sich in Kombination mit nahezu allen nur denkbaren Applikationen einsetzen.

Nahezu beliebig konfigurierbar

Die Anwendung, die sich an Gestalter, Grafikdesigner, Entwickler und Programmierer richtet kann beim Arrangieren von Grafiken, beim Ausrichten von Bedienelementen und bei der Anordnung von Komponenten auf Webseiten und in Layoutwerkzeugen zur Hand gehen.

Per Tastendruck ist Red Lines Tools in der Lage, semitransparente Hilfslinien über das gesamte Mac-Display zu legen. Diese interferieren nicht mit den darunter aktiven Mac-Applikationen sondern versorgen euch lediglich mit visuellen Leitplanken, die etwa dabei helfen können, dass Abstände immer gleich bleiben und beim Jonglieren mit unterschiedlichen Interface-Komponenten immer ein identischer Versatz eingehalten wird.

Tastatur- oder Maus-gesteuert

Red Lines Tools kann neben Linien, die an einen karierten Schreibblock erinnern, auch ganz reguläre Striche einblenden und zeigt Layoutvorgaben aus Spalten und Zeilen an, die ihr in den Einstellungen der Anwendung bis ins letzte Detail konfigurieren und auf den eigenen Bedarf hin anpassen könnt.

In den Einstellungen können auch Ränder, Transparenz, Überlagerungen und Einfärbungen konfiguriert werden. Zudem lassen sich alle von der App angebotenen Hilfslinien mit eigenen Tastaturkürzeln belegen, die das schnelle Ein- und Ausblenden per Tastendruck ermöglichen. Alternativ lassen sich alle von der Anwendung angeboten in Hilfslinien auch über das Menüleisten-Symbol per Mausklick einblenden.

Red Lines Tools gehört zu den Anwendung die, auch wenn aktuell kein Bedarf bestehen sollte, schon mal auf Vorrat in den Programme-Ordner gelegt werden können. Irgendwann wird sich der Downloads von Pavlo Liashenko sicher bewähren.