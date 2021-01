Free Ruler: Freies Pixel-Lineal mit neuen Funktionen

Das kostenfreie Pixel-Lineal des in Brooklyn ansässigen Software-Entwicklers Pascal Balthrop blickt auf eine stattliche Geschichte zurück. Erstveröffentlicht im Februar 2002, wurde das Messinstrument für digitale Arbeitsplätze zuletzt im Jahr 2007 auf Version 1.7 aktualisiert – eine App, die noch immer geladen werden kann.

Die Einstellungen der Free Ruler-App

Nach eine ordentlichen Pause von 12 Jahren hat es den „Free Ruler“ dann, Ende 2019, in den Mac App Store verschlagen, wo die App jetzt in der frisch veröffentlichten Version 2.0.4 geladen und anschließend auch auf neueren Macs genutzt werden kann.

Das jetzt verfügbare Update integriert ein Einheiten-Menü zum Umschalten zwischen Pixeln, Millimetern und Zoll, sorgt für ein verbessertes Verhalten des Cursors und beseitigt Probleme mit abgeschnittenen Messwert-Beschriftungen.

Tastenkürzel für alle Funktionen

Der Quellcode der Swift-Anwendung steht in diesem Repository auf dem Code-Portal GitHub bereit. Die Applikation selbst bringt folgende Funktionen mit:

Horizontale und vertikale Lineale mit Pixel-Einheiten.

Schwebende Lineale über anderen Anwendungen (Zum Umschalten F drücken).

drücken). Lineale lassen sich einzeln oder als Gruppe verschieben (Zum Umschalten G drücken).

drücken). Schatten hinter den Linealen lässt sich ein- und ausblenden (Zum Umschalten S drücken).

drücken). Lineale an der Mausposition ausrichten ( O drücken).

drücken). Linealpositionen zurücksetzen ( CMD+R drücken).

drücken). Einstellungen öffnen (CMD+, drücken).

Das freie Lineal freut sich über einen hervorragenden Bewertungsschnitt in Apple Software-Kaufhaus und geht in all jenen Situation zur Hand, in denen am Monitor in Anwendungen verbracht wird, die über keine eigenen Messinstrumente verfügen. Dank des Free Ruler lassen sich Grafiken und Elemente auch hier pixelgenau ausrichten.