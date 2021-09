Smarte Beleuchtung: Acht neue WiZ-Produkte im Anflug

Unter der Marke WiZ versammelt Signify smarte Beleuchtungslösungen, die WLAN-basierte und vergleichsweise einfach einzurichten sind. Die bestehende Produktpalette wird in den kommenden Wochen um intelligente Tisch- und Deckenleuchten sowie neues Zubehör wie etwa einem Zwischenstecker mit Stromzähler erweitert. Die WiZ-Produkte kommunizieren nicht mit Apples HomeKit-Standard, lassen sich aber per App und per Sprachassistenz sowohl über Amazon Alexa und Google Assistant als auch über Siri-Kurzbefehle kontrollieren.

Nachdem der Leuchtmittel-Anbieter Signify erst vorgestern das Herbst-Portfolio an neuen Philips Hue-Produkten präsentiert hat, wurde heute über die neuen WiZ-Produkte informiert, die für den Herbst in den Startlöchern stehen.

