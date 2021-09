Apple TV+: Dickinson endet, neue Hintergrund-Videos verfügbar

Das Comedy-Drama Dickinson, das seit Herbst 2019 als Serie über das fiktionale Leben der Dichterin Emily Dickinson einen festen Platz im Katalog des Video-Streaming-Dienstes Apple TV+ hat, wird nach der dritten Staffel nicht weiter fortgesetzt.

Apple gibt Dickinson-Serienende bekannt

Dies hat Apple im Zuge der Terminbekanntgabe zum Start der dritten Staffel bestätigt. So soll die letzte Season bereits ab 5. November 2021 ausgestrahlt werden und folgt damit nur gute 10 Monate nach dem Start der zweiten Staffel zum Jahresanfang.

Laut Apple hat sich die für Dickinson verantwortliche Produzentin Alena Smith nicht um eine vierte Staffel beworben. Vielmehr sei schon zu Beginn des Projektes klar gewesen, dass die mit einer überdurchschnittlich guten IMDb-Bewertung von 7.3 Punkten ausgezeichnete Serie nach drei Staffeln zum Abschluss kommen müsse. Die dritte Staffel wird Emily Dickinsons als Künstlerin in der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs zeigen.

Neue Hintergrund-Videos verfügbar

Auf dem offiziellen Apple TV-Kanal des Video-Portals YouTube hat Apple zudem neue Hintergrund-Videos zu dem neuen Tom-Hanks-Streifen CODA und der auf einem Roman von Stephen King basierenden Thriller-Serie Lisey’s Story veröffentlicht.

In dem Deep Dive zu Lisey’s Story kommt der Buchautor King selbst zu Wort und beschreibt den Hintergrund der Wortschöpfung „Boo’ya Moon“.

Die CODA-Videos liefern nicht nur das von Emilia Jones und dem Deaf West Theatre erstellte Musikvideo „You’re All I Need To Get By“ aus, sondern legen auch noch einen „Behind The Scenes“-Clip dazu, der hinter die Kulissen der Musikvideo-Produktion blickt.

Sowohl Lisey’s Story als auch CODA lassen sich mittlerweile direkt im Video-Streaming-Dienst Apples konsumieren. Einzige Voraussetzung ist ein bestehender Zugang zu Apple TV+.