Geheimtipp Dinky: Freie Mac-App komprimiert Bilder, Videos, PDFs

Mit Dinky steht macOS-Nutzern eine kompakte Applikation zur Verfügung, die Dateien unterschiedlicher Formate verkleinert. Die Anwendung verarbeitet Bilder, Videos und PDF-Dokumente innerhalb der selben Oberfläche und verzichtet dabei auf Cloud-Dienste. Stattdessen laufen alle Arbeitsschritte lokal auf dem eigenen Rechner ab.

Das Projekt ist quelloffen und kann kostenfrei geladen und genutzt werden.

Flexible Voreinstellungen

Dateien lassen sich per Drag-and-drop in das Fenster ziehen oder über die Zwischenablage übergeben. Die Applikation erkennt dabei selbstständig den Dateityp und wählt passende Verfahren zur Komprimierung. Unterstützt werden unter anderem gängige Bildformate wie JPG, PNG oder HEIC sowie Videoformate wie MP4 und MOV. Auch PDFs lassen sich verkleinern, optional mit Texterkennung bei gescannten Dokumenten.

Für wiederkehrende Aufgaben können Nutzer eigene Voreinstellungen definieren. Diese legen etwa das Zielformat, die gewünschte Qualität oder den Speicherort fest. Eine automatische Überwachung von Ordnern ermöglicht es, neue Dateien direkt beim Speichern im Hintergrund zu komprimieren. Dabei kann festgelegt werden, ob Originaldateien erhalten bleiben oder verschoben werden.

Technisch arbeitet die Anwendung mit angepassten Qualitätsstufen. Sie unterscheidet beispielsweise zwischen Fotos und grafischen Inhalten wie Benutzeroberflächen oder Illustrationen. Auf dieser Basis wird die Kompression angepasst, um Dateigröße und Bildqualität auszubalancieren. Zusätzlich kann eine maximale Dateigröße oder Auflösung vorgegeben werden.

Batch-Verarbeitung und Systemintegration

Mehrere Dateien lassen sich parallel verarbeiten. Ergebnisse werden fortlaufend angezeigt, sodass Nutzer den Fortschritt nachvollziehen können. Für die Integration in den Arbeitsalltag bietet Dinky Schnellaktionen im Finder sowie Unterstützung für die Kurzbefehle-Applikation von Apple. Damit lassen sich Abläufe automatisieren und in bestehende Workflows einbinden.

Eine Vorschaufunktion erlaubt den direkten Vergleich zwischen Original und komprimierter Version. Erst nach Bestätigung wird die neue Datei gespeichert. Ergänzend entfernt die Anwendung auf Wunsch Metadaten wie Standortinformationen oder Kameradaten aus den Dateien.

Dinky setzt mindestens macOS 15 voraus, der Download ist rund 33 Megabyte groß. Die Software wird ohne Registrierung angeboten und enthält keine kostenpflichtigen Zusatzfunktionen.