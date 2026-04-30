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Gerätewechsel und neue Plugins

Logitech MX Creative Console: Microsoft Office, Notion und Slack integriert
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Der Zubehörhersteller Logitech richtet sein MX-Ökosystem stärker auf Software-Erweiterungen aus und stellt eine Reihe neuer Plugins vor. Im Mittelpunkt steht die Idee, häufig genutzte Funktionen direkt über Eingabegeräte abrufbar zu machen, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.

Mx Creative Console Pale Gray Gallery 6

Microsoft Office, Notion und Slack integriert

Die neuen Erweiterungen unterstützen unter anderem Microsoft Office, Notion und Slack. In der Praxis bedeutet das, dass sich etwa Tabellenblätter steuern, Dokumente formatieren oder Präsentationen verwalten lassen. Auch Kommunikationsfunktionen wie das Starten von Gesprächen oder das Wechseln zwischen Arbeitsbereichen können direkt ausgelöst werden.

Die Plugins greifen auf definierte Aktionen zurück, die über eine zentrale Oberfläche bereitgestellt werden. Nutzer können diese Befehle individuell anpassen und so auf ihre Arbeitsweise zuschneiden.

MX Creative Console als zentrale Steuerzentrale

Eine besondere Rolle übernimmt dabei die MX Creative Console. Dabei handelt es sich um ein dediziertes Steuergerät, das als physische Schnittstelle für die neuen Funktionen dient. Über integrierte Bedienelemente und kleine Displays lassen sich Aktionen auswählen und ausführen, ohne den Fokus von der aktuellen Aufgabe zu lösen.

Mx Creative Console Pale Gray Gallery

Ergänzend dazu setzt Logitech weiterhin auf den sogenannten Actions Ring. Dieses digitale Steuerkonzept wird mit den neuen Plugins verknüpft und stellt Befehle kontextabhängig bereit. Neu ist, dass sich Aktionen nun in Ordnern organisieren lassen, was vor allem bei umfangreichen Arbeitsabläufen für mehr Übersicht sorgen soll.

Die gesamte Konfiguration erfolgt über die Software Logi Options+. Dort können Nutzer eigene Belegungen erstellen, Symbole anpassen und die Plugins verwalten. Ein aktualisierter Editor erleichtert die Gestaltung individueller Oberflächen, die sich auf mehrere Geräte übertragen lassen.

Slack And Notion Action Icons

Mit der stärkeren Ausrichtung auf Plugins verschiebt Logitech den Schwerpunkt seines MX-Systems weiter in Richtung softwaregestützter Steuerung. Ziel ist es, wiederkehrende Abläufe zu bündeln und Eingaben über verschiedene Geräte hinweg zu vereinfachen.

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30. Apr. 2026 um 12:24 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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