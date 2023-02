Geheime Umsatzbeteiligung: Apple verdient an Chrome-Nutzern

THE REGISTER verweist auf den im vergangenen Sommer veröffentlichten Bericht „Mobile Ecosystems“ ( PDF-Download ) der britischen Wettbewerbshüter der Competition and Markets Authority (CMA).

Die in der Luft liegende Vermutung: Google soll mit den Zahlungen den Einstieg Apples in den Markt der Suchmaschinen-Anbieter verhindert haben.

Eine Absprache mit Geschmäckle. Scheint Apple auf den ersten Blick doch rein gar nichts mit den Einnahmen zu tun zu haben, die Anwender bei der Nutzung des Chrome-Browsers für Google generieren. Verbraucher laden sich den Chrome-Browser, suchen mit diesem etwas, klicken vielleicht auf ein bezahltes Suchergebnis und spülen so etwas Geld in Googles Kassen. Wieso also landet ein Teil davon bei Apple?

Und damit nicht genug: Wie das Fachportal THE REGISTER in Erfahrung gebracht hat, soll Google Apple eine zusätzliche Umsatzbeteiligung zur Verfügung stellen, die sich als lukrative Einnahmequelle erweist.

