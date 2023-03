Microsoft 365 Copilot: Office-Apps integrieren KI-Textgenerator GPT-4

Details zur neuen Copilot-Offensive präsentiert Microsoft auf dieser Sonderseite , auf der auch eine 40-minütige Präsentation der neuen Strategie betrachtet werden kann. Zudem stehen hier zahlreiche Kurzvideos bereit, die den Einsatz des Copilot in Outlook, Excel, Word und Co. demonstrieren.

Laut Microsoft soll die neue Copilot-Funktion in den kommenden Monaten alle Produktivitätsanwendungen der Office-Suite erreichen, also Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Viva und weitere. Kosten und Lizenzgebühren für den Copilot will Microsoft schon in Kürze bekanntgeben.

Wie Microsoft heute angekündigt hat , wird der Copilot die Beauftragung von Büroaufgaben in natürlicher Sprache ermöglichen. Fortan reagiert PowerPoint damit also auf Kommandos wie „Erstelle mir aus dieser Pressemitteilung eine Präsentation mit 10 Folien“, Outlook kann mit dem Befehl „Bereite mich auf das anstehende Meeting vor“ umgehen und Wort generiert Texte, wenn Nutzer den neue Copilot um den Entwurf einer Produktvorstellung bitten.

Ein vergleichbares Modell soll mit dem so genannten Microsoft 365 Copilot fortan auch in den Office-Applikation Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint und überhaupt im gesamten Bürosoftware-Paket Microsoft 365 erhältlich sein.

Insert

You are going to send email to