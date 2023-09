Alle neuen Funktionen von SpamSieve 3 lassen sich in diesem, unglaublich ausführlichen Blogeintrag zum Launch der neuen Version einsehen. Hier wird auch schnell klar: Die App läuft nicht einfach nebenbei, sondern richtet sich an Anwender die gerne die volle Kontrolle über alle Aspekte ihres Systems haben und für die bestmögliche Konfiguration des eigenen Rechners auch ein ordentliches Stück des Freizeitbudgets reservieren.

Damit SpamSieve ordentlich funktioniert, muss der Spam-Filter manuell trainiert werden. Dies setzt das Mitwirken des Anwenders voraus. Dieser muss neu eintreffende Mails in“ gute“ und in „schlechte“ E-Mails aufteilen und der Anwendung so dabei helfen das statistische Modell im Hintergrund aufzubauen, das die Bewertungen mit der Zeit dann übernimmt und automatisiert.

Die Mac-Applikation SpamSieve ist einer der ganz alten Hasen der Branche. Version 1 des Spam-Filters startete im September 2002 in den Markt, Version 2 folgte im September 2003 nur ein Jahr später. Jetzt, über 100 Aktualisierungen und satte 20 Jahre später, ist die Desktop-Anwendung für Nutzer die in Spam-E-Mails ertrinken, in Version 3.0 erhältlich und für den Einsatz unter macOS Sonoma optimiert.

Für Mail, Outlook, PostBox und Co. SpamSieve: Spam-Filter für macOS nach 20 Jahren in Version 3

