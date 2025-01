Gatekeeper Apple: Branche sieht untätige EU-Kommission

Das Gesetz über digitale Märkte, der sogenannte Digital Markets Act, trat bereits im Sommer 2023 in Kraft und sollte verhindern, dass große digitale Plattformen, ihre Marktmacht zulasten kleinerer Unternehmen ausnutzen.

Die sogenannten „Gatekeeper“, darunter iOS, iPadOS, der App Store und Safari, wurden von der EU-Kommission auf einer Liste mit anderen betroffenen Unternehmen veröffentlicht, die bis zum 7. März 2024 dazu aufgerufen waren, ihre Geschäftspraktiken in Einklang mit den neuen Vorschriften zu bringen.

Doch auch fast ein Jahr nach Inkrafttreten des DMA beobachtet die Branche weiterhin Verstöße. Aktuell melden sich mehrere Interessenvertreter mit einem offenen Brief zu Wort, darunter Unternehmen aus den Bereichen Musik-Streaming, Online-Marktplätze und Nachrichtenmedien. Dieses zufolge nutzen die Gatekeeper weiterhin Strategien, die es ihnen ermöglichen, den regulatorischen Anforderungen auszuweichen.

Dies geschieht unter anderem durch oberflächliche Anpassungen, die den EU-Vorgaben zwar formal entsprechen, aber in der Praxis keine wesentlichen Veränderungen bewirken.

Kommission soll Gesetze durchsetzen

Die Europäische Kommission hat bereits Untersuchungen gegen Alphabet, Apple und Meta wegen möglicher Nichteinhaltung eingeleitet. Dies habe jedoch bislang nicht zu grundlegenden Verhaltensänderungen geführt, heißt es in dem offenen Brief. Darin wird gefordert, dass Verstöße konsequenter geahndet und sämtliche im DMA vorgesehenen Mittel genutzt werden, um die Einhaltung des Gesetzes sicherzustellen.

Die Unterzeichner des Briefes argumentieren, dass die anhaltende Marktmacht der Gatekeeper den Wettbewerb in der EU weiterhin beeinträchtige. Kleine und mittelständische Unternehmen würden in ihrer Entwicklung behindert, da sie nach wie vor Schwierigkeiten hätten, sich gegen die etablierten Plattformen zu behaupten. Die Kommission wird daher aufgefordert, ihre laufenden Untersuchungen zügig abzuschließen und bei nachgewiesenen Verstößen gegen das DMA entsprechende Sanktionen zu verhängen.

Die Unterzeichner des offenen Briefes.

In der Praxis ist alles beim Alten

Ein gutes Negativbeispiel hier war der Versuch der Europäischen Kommission, den Vertrieb mobiler iPhone- und iPad-Applikationen außerhalb des offiziellen App Stores zu ermöglichen. Dies ist inzwischen zwar theoretisch möglich, wurde von Apple jedoch so unattraktiv gestaltet, dass so gut wie keine Verbraucher auf den überschaubaren Alternativplattformen aktiv sind.

Auch an der verpflichtenden Umsatzbeteiligung, die App-Entwickler an Apple abführen müssen, und am vorgegebenen Bezahlverfahren über die Apple ID hat sich in der Praxis nichts geändert.