Netflix stellt Programm-Highlights für 2025 vor

Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat mehrere Program-Highlight für das Jahr 2025 präsentiert. Die Bekanntgabe der Titel erfolgte im Rahmen des sogenannten „Next on Netflix“-Events, das parallel in zwölf Ländern stattfand, darunter auch in Deutschland.

Next on Netflix: Auch in Deutschland gab es ein Event

Hierzulande wurde die entsprechende Veranstaltung in der Hauptstadt abgehalten, wo Branchenvertreter, Medien und Prominente erste Einblicke in kommende Produktionen erhielten.

Zu den geladenen Gästen zählte auch der frühere Fußballprofi Lukas Podolski, der über ein geplantes Dokumentationsprojekt zu seiner Laufbahn sprach. Zu den Projekten aus dem deutschsprachigen Raum, die auf der Veranstaltung vorgestellt wurden zählten die zweite Staffel der Reality-Show „Love is Blind: Germany“, die Thriller-Miniserie „Die Falle“ sowie das Finale der Erfolgsserie „How to Sell Drugs Online (Fast)“.

Alphamännchen: Neue Serie mit Moritz Führmann

Programm-Highlights für 2025

Neben den Produktionen aus dem deutschsprachigen Raum wurden auch internationale Projekte präsentiert. Diese wurden live aus Los Angeles übertragen, wo unter anderem Ben Affleck, Tina Fey und Guillermo del Toro neue Filme und Serien ankündigten. Zu den Highlights zählen die dritte Staffel von „Squid Game“, die zweite Staffel von „Wednesday“ sowie das große Finale der Erfolgsserie „Stranger Things“. Darüber hinaus wurde ein erster Blick auf den neuen Film „Frankenstein“ gewährt.

„Squid Game“ Staffel 3 startet am 27. Juni. Tina Fey wird im Laufe des Jahres die neue Serie „The Four Seasons“ an den Start bringen. Ebenfalls interessant klingt die erste Staffel von „The Eternaut“ , die am 30. April anlaufen wird: In Buenos Aires fällt eines Nachts tödlicher Schnee und löscht fast die gesamte Bevölkerung aus.

Netflix sieht sich weiterhin als eine der wichtigsten Plattformen für Serien und Filme weltweit und erweitert sein Angebot kontinuierlich.

Neue deutsche Produktionen für 2025

Netflix plant mehrere neue Formate für den deutschsprachigen Markt. Dazu gehört die Mystery-Serie „Cassandra“, in der ein Smart Home eine zentrale Rolle spielt. Die Thriller-Serie „Bone Palace“ erzählt die Geschichte zweier Ex-Spione in Berlin, die von ihrer Vergangenheit eingeholt werden. Eine weitere Neuerscheinung ist „Alphamännchen“, eine Serie, die sich mit Männlichkeitsbildern in der heutigen Gesellschaft auseinandersetzt.

Auch im Bereich der nicht-fiktionalen Formate erweitert Netflix sein Angebot. Neben der Dokumentation über Lukas Podolski wird eine Doku über Shirin David erscheinen, die einen Einblick in das Leben der Künstlerin gibt. Zudem kehren bekannte Reality-Formate wie „Too Hot to Handle Germany“ und „Kaulitz & Kaulitz“ mit neuen Staffeln zurück.

