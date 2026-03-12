Apple-Guthaben: Amazon legt wieder 10 Euro drauf

Bei Amazon gibt es wieder für begrenzte Zeit 10 Euro geschenkt, wenn man Apple-Guthaben im Wert von 100 Euro kauft. Die Aktion läuft noch bis einschließlich Montag, den 16. März. Amazon weist darauf hin, dass das Angebot nur in begrenzter Menge verfügbar ist und bei starker Nachfrage auch vorzeitig enden kann.

Aktionsgutschein nur begrenzt gültig

Beim Einlösen des Aktionsguthabens gibt es ebenfalls einige Punkte zu beachten. Das gekaufte Apple-Guthaben kann wie gewohnt genutzt werden. Die zusätzlichen 10 Euro bei Amazon müssen jedoch bis zum 1. Mai eingelöst werden. Zudem kann der Aktionsgutschein nur beim Kauf auf Amazon.de für Produkte mit Verkauf und Versand durch Amazon genutzt werden. Apple-Produkte sind dabei ausgeschlossen. Das Aktionsguthaben im Wert von 10 Euro wird spätestens drei Tage nach dem Kauf automatisch auf das persönliche Amazon-Konto gebucht.

Apple-Guthaben auch für Hardware nutzbar

Die Guthabenkarten von Apple bieten mittlerweile den Vorteil, dass sie sich nicht mehr nur für digitale Güter, sondern auch für den Kauf von Hardware verwenden lassen. Der Wert wird auf das persönliche Apple-Konto gebucht und dieses Guthaben kann auch beim Einkauf im Onlineshop von Apple sowie in den Ladengeschäften des Herstellers eingelöst werden.

Ungeachtet dessen dürfte die Nutzung im Zusammenhang mit den digitalen Angeboten von Apple weiterhin mit Abstand am beliebtesten sein. Abgesehen vom Kauf von Apps kann man damit auch In-App-Käufe und die Kosten für Abonnements begleichen.

Wer Apple-Kunde ist und zudem regelmäßig bei Amazon einkauft, macht hier auf jeden Fall einen guten Schnitt. Alternativ dazu gibt es zwar weiterhin auch regelmäßig Apple-Guthaben-Aktionen bei Supermärkten und Handelsketten. Hier ist man in der Regel jedoch strikt an deren eigenen Bonusprogramme gebunden oder muss für die Auszahlung des Rabattguthabens den Umweg über Payback nehmen.