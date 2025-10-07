Für lokale Medien: MyMedia aktualisiert für macOS 26

Mit der Mac-Anwendung MyMedia steht Nutzern eine Möglichkeit zur Verfügung, ihre lokal gespeicherten Filme und Serien zu verwalten und abzuspielen. Die in SwiftUI entwickelte App richtet sich an Personen, denen Apples eigene TV-App zu wenig Unterstützung für lokale Inhalte bietet.

Die Einstellungen von MyMedia

Die kostenfreie Desktop-Anwendung wurde nun für macOS 26 aktualisiert und bringt neben einer optimierten Darstellung auch neue Funktionen für die Organisation und Wiedergabe der Medienbibliothek mit.

MyMedia liest die Metadaten direkt aus den Mediendateien aus. Für die Bearbeitung dieser Informationen wird eine externe Anwendung wie Subler empfohlen, da eine Bearbeitung innerhalb der App derzeit nicht vorgesehen ist. Hier sollten mindestens die Felder „Name“, „Media Kind“ und „Release Date“ ausgefüllt sein.

Nur wenn metadaten geschrieben wurden, etwa mit Subler…

Nutzer können eigene Film- und Serienbestände importieren, nach Genres trennen, Lieblingsinhalte markieren und eigene Sammlungen erstellen. Auch das Verfolgen ungesehener Inhalte wird unterstützt. Die App bietet sowohl einen integrierten Videoplayer als auch die Möglichkeit, alternative Apps zur Wiedergabe zu nutzen.

Neues Layout und verbesserte Bedienung

Mit Version 2.0 führt MyMedia eine neue Listen- und Tabellenansicht für Medieninhalte ein und ergänzt eine detaillierte Episodenübersicht. Neu ist auch die „Liquid Glass“-Unterstützung. Nutzer können zudem mehrere Ordner gleichzeitig zum Import auswählen und einzelne Bereiche der App-Oberfläche gezielt ein- oder ausblenden.

… kann MyMedia neue Inhalte ordentlich zuordnen

Erweiterungen betreffen auch das Kontextmenü, über das sich nun direkt der Speicherort einer Datei im Finder anzeigen lässt. Die Einstellungen erlauben es, die Darstellung von Beschreibungen sowie das Verhalten des Play-Buttons anzupassen. Letzterer wird bei Mausbewegung über ein Coverbild eingeblendet. Zudem lassen sich je nach Konfiguration unterschiedliche Videoplayer direkt ansteuern.

Weitere Funktionen in Planung

Künftige Versionen sollen unter anderem eine Suchfunktion für die gesamte Bibliothek, eine Übersicht neu hinzugefügter Inhalte sowie eine flexiblere Anzeige von vertikalem Artwork erhalten. Auch eine Nachbearbeitung der Metadaten direkt nach Dateiänderungen ist geplant. Die Weiterentwicklung konzentriert sich dabei auf mehr Übersichtlichkeit und einfachere Verwaltung umfangreicher Mediensammlungen. Der MyMedia-Download wartet hier auf euch.

Prall gefüllt sieht MyMedia so aus