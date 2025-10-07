Baseus N1: Zwei 2K-Outdoor-Kameras mit Basisstation, Akku und App

Der Zubehörhersteller Baseus, bisher vor allem für Ladegeräte und Powerbanks bekannt, hat im vergangenen Jahr sein erstes Überwachungssystem auf den Markt gebracht. Zum aktuellen Prime Day lässt sich das Baseus N1-Set aus zwei Außenkameras und einer zentralen Basisstation deutlich günstiger erwerben.



Statt des gültigen Listenpreises von 169,99 Euro kostet das Paket für Prime-Mitglieder derzeit nur 110 Euro.

Speicherplatz flexibel erweiterbar

Das N1-System tritt in Konkurrenz zu bekannten Komplettlösungen wie sie zum Beispiel von Eufy angeboten werden. Während meisten Einsteiger-Kameras von Eufy jedoch lediglich eine 1080p-Auflösung liefern, zeichnen die Baseus-Modelle in 2K auf.

Die HomeStation von Baseus dient als Zentrale und speichert Videodaten lokal im Heimnetz. Standardmäßig sind 16 GB SSD-Speicher vorhanden, bei Bedarf kann das System mithilfe einer 2,5-Zoll-Festplatte auf bis zu 16 Terabyte erweitert werden. Über die zugehörige App lassen sich Aufnahmen jederzeit abrufen, Live-Bilder ansehen und die integrierte Gegensprechfunktion nutzen. Ereignisse wie Bewegungen werden per Push-Mitteilung gemeldet.

Akkulaufzeit von mehreren Monaten

Die Kameras decken mit ihrem 145-Grad-Weitwinkel ein großes Sichtfeld ab, erkennen Bewegungen und unterstützen Nachtsicht in Farbe mithilfe eines LED-Spots auf bis zu sechs Meter Reichweite. Alternativ können sie in der klassischen Infrarotansicht Bereiche bis zu acht Metern erfassen. Baseus gibt die Akkulaufzeit mit maximal 210 Tagen an, bevor eine Aufladung erforderlich wird.

Durch den lokalen Betrieb muss man keine Sorge für möglichen Abokosten haben, muss allerdings auch einige Abstriche in Kauf nehmen. So lassen die Kameras eine Matter- oder HomeKit-Integration vermissen und bieten keinen RTSP-Zugriff auf den lokalen Stream an.

S2 und S1 Lite ebenfalls günstiger

Neben dem N1-Set sind auch die Einzelkameras von Baseus reduziert. Die Baseus Security S2 bietet 4K-Auflösung, KI-gestützte Bewegungserkennung mit Gesichtserkennung, ein nachgeführtes Solarpanel für Dauerbetrieb ohne Nachladen sowie IP67-Wetterschutz und Sprachsteuerung über Alexa und Google Home. Sie kostet zum Prime Day 139,99 Euro statt 199,99 Euro.

Die kompaktere Baseus Security S1 Lite liefert 2K-Video, 135-Grad-Sichtfeld, Farbnachtsicht und ebenfalls Solarstromversorgung. Sie ist wetterfest und speichert Aufnahmen lokal ohne Abo-Gebühren. Aktuell liegt der Preis bei 49,98 Euro statt 79,98 Euro.