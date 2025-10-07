Prime-Day-Tipps: Versand ohne Eile, Kindle-Upgrade und Echo-Bundle

Amazon nutzt die diesjährigen Prime Deal Days erneut, um ausgewählte Produkte aus der eigenen Gerätefamilie deutlich günstiger anzubieten. Neben Echo-Lautsprechern und Kindle-Modellen sind auch Paketangebote mit Zubehör sowie digitale Dienste Teil der aktuellen Aktionen. Auf eine Handvoll nicht gleich sichtbarer Deals wollen wir an dieser Stellen kurz hinweisen.

Echo Dot für 29 Euro, Echo Spot für 49 Euro

Ein zentrales Angebot im Geräte-Portfolio Amazons ist der aktuelle Echo Dot, der für 29,99 Euro verkauft wird. Der kompakte Alexa-Lautsprecher unterstützt sowohl WLAN als auch Bluetooth und bietet Zugriff auf Amazons Sprachassistentin. Amazon hat hier bereits Nachfolgemodelle in Form des Echo Max und des Echo Studio angekündigt. Diese erscheinen jedoch erst Ende des Monats und richten sich mit höherem Preis an ein anderes Zielpublikum.

Der ebenfalls rabattierte Echo Spot, der über ein kleines Display verfügt, kostet derzeit 49,99 Euro. Beide Angebote gelten bis zum 14. Oktober.

Das Bundle aus Echo Show 5 und smarter Steckdose für wirklich preiswerte 59,99 Euro runden die Echo-Angebot ab. Hier sollte allerdings berücksichtigt werden, dass neue Varianten des Echo Show mit größeren Displays bereits in Aussicht gestellt wurden, deren Marktstart jedoch erst für Mitte November geplant ist.

Kindle bis morgen auch im Upgrade-Programm

Unter den Lesegeräten fällt der neue Kindle Color Soft mit 16 GB Speicherkapazität auf. Dieser wird im Prime-Angebot bereits für 174,99 Euro (statt 259,99 Euro) angeboten. Nutzer, die bereits ein Kindle-Modell bei Amazon registriert haben, können im Rahmen eines befristeten Upgrade-Programms heute jedoch noch von einem zusätzlichen Preisnachlass profitieren.

In diesem Fall reduziert sich der Preis auf 139,99 Euro. Das Angebot gilt bis einschließlich 8. Oktober und umfasst eine Vielzahl von älteren Kindle-Generationen. Das Recyceln des alten Geräts ist nicht zwingend erforderlich. Wichtig ist lediglich, dass das registrierte Altgerät in die Liste der qualifizierten Modelle fällt. Der reduzierte Preis wird automatisch beim Kauf eines neuen Kindle aus dem Aktionsprogramm angezeigt. Das reguläre Kindle bekommt man so für nur noch 69,99 Euro.

Versand ohne Eile bringt Sofortrabatt

Zusätzlich zu den Produktangeboten bietet Amazon während der Prime-Aktion einen kleinen Sofortrabatt in Höhe von 3 Prozent an, wenn beim Bezahlvorgang „Versand ohne Eile“ gewählt wird. Die Option richtet sich an Kunden, die keine besonders schnelle Lieferung benötigen und gilt für ausgewählte Artikel, die direkt von Amazon verkauft und versendet werden.

Auch Audible-Aktion noch aktive

Auch Audible ist Teil der Prime-Aktionen. Der Hörbuchdienst bietet drei Monate lang jeweils ein Hörbuch zum Preis von 0,99 Euro an. Neu ist die transparente Regelung, wer als Rückkehrer oder Neukunde teilnahmeberechtigt ist.

Wer seit mindestens 30 Tagen kein Audible-Abo hatte und in den vergangenen 14 Monaten nicht an zwei oder mehr Aktionen teilgenommen hat, kann die vergünstigten Monate buchen. Ein einmal aktiviertes Hörbuch bleibt auch über das Ende der Aktion hinaus dauerhaft im Konto gespeichert. Mehr Infos auf der Aktionsseite.