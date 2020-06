Für Entwickler: XCOrganizer (durch)sucht und findet Xcode-Projekte

Erst Ende April zum Download freigegeben und seitdem bereits sechs mal aktualisiert, könnt ihr die blutjunge Freeware XCOrganizer aktuell schon in Version 1.0.6 aus dem Mac App Store laden.

Der Entwickler-Download richtet sich an Nutzer des Apple-IDE Xcode und will euch bei der Suche nach ganz bestimmten Projekten zur Hand gehen.

XCOrganizer 1.0 is finally available!

Still a lot of things to do, but I would really appreciate if you give it a try. https://t.co/EyxeU3aYpo pic.twitter.com/gCgpKBKvH6

— NSBeep(); (@Krivoblotsky) April 24, 2020