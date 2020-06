ffWorks: Mac-App erleichtert den FFmpeg-Einsatz

Bei den vom FFmpeg-Projekt angebotenen Programmen und Programmbibliotheken handelt es sich um mehrere Tools, die digitales Video- und Audiomaterial mitschneiden, konvertieren, miteinander kombinieren und in zahlreiche Formate übersetzen können.

FFmpeg besitzt dabei so viele Stellschräubchen und Parameter, dass das Open-Source-Projekt berüchtigt für seine ellenlangen Terminal-Eingaben ist. Diese können je nach Einsatzgebiet so umfangreich ausfallen, dass es bereits mehrere Online-Werkzeuge gibt, die beim Erstellen des richtigen Befehls helfen – etwa diesen FFmpeg Kommando-Generator.

Womit wir zu ffWorks kommen. Die Mac-App, auf die uns ifun.de-Leser Steffen aufmerksam gemacht hat, versucht den FFmpeg-Einsatz so übersichtlich, reproduzierbar und einfach wie möglich zu gestalten.

ffWorks bietet dazu eine Benutzeroberfläche an, die den Zugriff auf fast alle relevanten FFmpeg-Parameter gestattet und diese stellenweise um erklärende Infotexte ergänzt, die auch Einsteigern erklären, welchen Effekt das gesetzte Häkchen haben wird. Die Anwendung kann kostenlos ausprobiert werden – eine Einzelplatz-Lizenz kostet 20 Euro.

Steffen erklärt:

[…] ich muss für die Arbeit viele Videos schneiden. Für das Schneiden verwende ich inzwischen nur noch mit BlackMagick Davinci Resolve Studio (die GUI von Final Cut Pro war mir auf Dauer zu absurd). Ich bekomme dabei als Rohmaterial Videos aus der ganzen Welt in den absurdesten Formaten und mit den unglaublichsten Macken geliefert.

Ich konvertiere die Videos dann vor dem Schnitt mit FFmpeg in das von mir gewünschte Ausgangsformat für die weitere Verarbeitung. Jeder der FFmpeg kennt, weiß natürlich was dieses Schweizer Taschenmesser der Video- und Audiobearbeitung alles kann, aber auch wie mühselig es ist die u.U. kilometerlange Kommandozeile zusammenzustellen. Hier hat mir ff-Works (früher iffmpeg) schon Tage an Arbeit und Nerven gespart, weil es eine extrem komfortable Oberfläche über FFmpeg stülpt. Konvertieroptionen sind hier super schnell zusammengeklickt […]