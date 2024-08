JONR 20P Pro: Neuer Reinigungsroboter mit rotierenden Mopps

Mit JONR gibt es einen Neuzugang im Bereich der Reinigungsroboter zu vermelden. Der Anbieter bietet seinen Saug- und Wischroboter JONR P20 Pro jetzt auch in Deutschland an und will mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Das Gerät arbeitet mit rotierenden Mopps und ist mit einer Absaug- und Reinigungsstation ausgestattet, wird im Rahmen einer aktuellen Gutscheinaktion aber schon für 529,99 Euro angeboten.

Das 2004 gegründete Unternehmen stammt aus dem chinesischen Suzhou und war bereits als Apple-Zulieferer tätig. Derzeit ist JONR eigenen Angaben zufolge der fünftgrößte Roboter-Hersteller weltweit. Wir gehen davon aus, dass JONR diesen Status vor allem auch als Auftragsfertiger erreicht hat. So erinnert auch der P20 Pro nicht nur deutlich an die Geräte von Xiaomi, sondern setzt für seine Bedienung auch auf die Home-App des Konzerns.

Leistungsmäßig verspricht der JONR P20 Pro alles, was wir von einem aktuellen Saug- und Wischroboter erwarten. Das Gerät setzt auf eine Kombination aus LiDAR-Navigation und Laser-Objekterkennung, kann eine Saugleistung von 8.000 Pa bieten und verfügt auch über eine integrierte Teppicherkennung.

Ausfahrbare Moppscheibe für Kantenreinigung

Beim Wischen kommen zwei rotierende Moppscheiben zum Einsatz, die der Sauger beim Überfahren von Teppichen automatisch anheben kann. Für eine bessere Kantenreinigung kann eine der beiden Scheiben seitlich ausgefahren werden. Die Mopps werden in der Basisstation automatisch gereinigt. Hier sind zwei Tanks für Frisch- und Schmutzwasser mit jeweils vier Litern Fassungsvermögen untergebracht. Zudem hat darin ein Staubbeutel mit drei Litern Größe Platz.

Ergänzend zu den beiden Tasten auf dem Sauger selbst kann der JONR P20 Pro auch mithilfe der Xiaomi Home App gesteuert werden. Auf diese Weise kann man dann gezielt einzelne Bereiche oder Räume ansteuern und auswählen, ob das Gerät nur Saugen oder auch eine Nassreinigung vornehmen soll. Die Xiaomi-App unterstützt auch das Speichern von Karten für mehrere Stockwerke.

In Deutschland läuft der Vertrieb von JONR über Amazon. Regulär wird hier ein Preis von 599,99 Euro angegeben, der sich durch einen auf der Produktseite verfügbaren Gutschein um 70 Euro reduzieren lässt.