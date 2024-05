Fotos umbenennen mit KI: Mac-App „Sort Photos“ spricht Deutsch

Über die Mac-Anwendung „Sort Photos“ haben wir am vergangenen Freitag geschrieben. Der kostenfreie Download kann ausgewählte Fotos anhand ihrer Motive umbenennen und sorgt so für Namen, die Rückschlüsse auf die Bildinhalte zulassen. Dies kann beim Sortieren und Wiederfinden von Schnappschüssen hilfreich sein.

Unsere damalige Kritik an der App: Zwar setzt die Anwendung im Hintergrund auf das mehrsprachige KI-Angebot von OpenAI (OpenAI, das sind die ChatGPT-Macher), lieferte jedoch ausschließlich englischsprachige Namen.

Wir haben daraufhin beim Entwickler Attila Kun nachgefasst und die Zusage erhalten, dass die Mehrsprachigkeit bereits Teil der Roadmap seiner Applikation sei und Deutsch nun als eine der ersten Sprachen implementiert werde.

Sprache, Länge, Separatoren

Dies ging dann schneller als erwartet: In der jetzt im App Store verfügbaren Version 1.3 ist die Mehrsprachigkeit bereits vorhanden. Die neueste Version der „Sort Photos“-Applikation ist damit nun in der Lage, eure Bilder auch mit beschreibenden Dateinamen in deutscher Sprache zu versehen.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit einzuschränken, wie viele Schlagwörter bei der Bildbeschreibung zum Einsatz kommen sollen. Zudem können Anwender konfigurieren, ob ein Leerschritt, ein Unterstrich oder ein Bindestrich als Separator genutzt werden soll.

Zur zukünftigen Preisgestaltung hat Entwickler Attila Kun noch keine konkreten Pläne gefasst. Aktuell werden im Hintergrund $0,002 Cent für die Analyse einzelner Fotos berechnet, auf ewig wird „Sort Photos“ daher nicht kostenfrei angeboten werden können.

Mehr Details zum Einsatz und Umfang der Applikation haben wir in unserer ersten Berücksichtigung vom 29. April notiert.

Wer damit leben kann, dass kleine Vorschaubilder seiner Fotos vorübergehend an die Server von OpenAI übermittelt werden, der sollte „Sort Photos“ einen Testlauf gönnen.

Die Applikation liefert sehr gute Ergebnisse, was die Umbenennung unstrukturierter Dateien angeht, zudem ist „Sort Photos“ in der Lage, Bilder anhand ihres Inhaltes auf mehrere Kategorien beziehungsweise Ordner zu verteilen.