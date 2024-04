Mac-App „Sort Photos“: Fotos auf Basis des Bildinhaltes umbenennen

Die neu veröffentlichte Mac-Anwendung AI Photo Renamer legt sich nach dem Download aus dem Mac App Store als „Sort Photos“ im Programme-Ordner ab und macht einen recht unscheinbaren Eindruck. Funktional ist der nur 400 Kilobyte kleine Download jedoch in der Lage, einiges zu leisten.

Sort Photos kann Bilder auf Basis des Motivinhaltes umbenennen. Sobald ihr der Anwendung einen Ordner mit Bilddateien zugeworfen habt, kann diese die Grafiken auswerten und gibt den Fotos dann neue Namen, die Rückschlüsse auf das abgelichtete Motiv zulassen.

Dies geschieht, indem eine KI die Bildinhalte erkennt und diese Informationen dann für die Benennung der Dateien verwendet. Im Hintergrund kommt hier die Technologie der ChatGPT-Macher von OpenAI zum Einsatz. So werden die Bilder, beziehungsweise komprimierte Vorschau-Grafiken zur Auswertung an OpenAI übertragen. Die übertragenen Grafiken werden nach Angaben des Entwicklers gelöscht, sobald der Umbenennungsprozess durchgeführt wurde.

Auch Sortieren möglich

Neben der Umbenennung der Bilder ist Sort Photos auch in der Lage, diese in unterschiedliche, thematisch passende Verzeichnisse zu verschieben. Beispielsweise könnt ihr einen Ordner für Lebensmittel, einen für Portraitaufnahmen und einen für Fahrzeuge erstellen, Sort Photos kümmert sich dann darum, dass alle zuvor ausgewählten Fotos in den am besten passenden Ordner verschoben werden. Die Ordner müssen dabei englischsprachige Bezeichnungen tragen.

Auch die Bilder werden bislang ausschließlich mit englischen Namen versehen. Diese ermöglichen im Nachhinein zwar eine einfache Suche, setzen dafür aber gute Englischkenntnisse voraus.

Unklar ist, ob sich zukünftig auch andere Sprachen auswählen lassen. Unsere Fragen diesbezüglich, die wir dem britischen Entwickler Attila Kun haben zukommen lassen, warten derzeit noch auf eine Antwort.

Dies gilt auch für die Kosten. Noch ist die Nutzung von Sort Photos kostenfrei möglich, da im Hintergrund die OpenAI-API beansprucht wird, ist davon auszugehen, dass Anwender langfristig auch zur Kasse gebeten werden.