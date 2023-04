Football bei YouTube: Teure Tradition statt Streaming-Revolution

Pro Saison kamen so Preise von 294 Dollar (für den Go-Tarif) beziehungsweise 396 Dollar (für den Max-Tarif) zusammen, die zwar den Zugriff auf über 200 NFL-Spiele ermöglichten, die lokalen Partien am Standort der Zuschauer jedoch nicht inkludierten, da diese zusätzlich vermarktet wurden.

Das NFL Sunday Ticket hat Pay-TV-Tradition in den Vereinigten Staaten und wurde in den zurückliegenden Jahren stets vom Bezahlsender DirectTV gehalten. Dieser forderte für den Zugriff auf die sonntäglichen Begegnungen mindestens 74 US-Dollar pro Monat (und ein bestehendes Pay-TV-Abo) und unterschied zwischen den zwei Tarif-Linien Go und Max. Letztgenannte ergänzte das Football-Angebot um zusätzliche Pay-TV-Sender von DirectTV.

