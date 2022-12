YouTube schnappt die NFL-Rechte, Apple zeigt Fußball-Spielplan

Über Apples Rückzug aus den Verhandlungen über die Rechte für die Football-Übertragungen der sogenannten NFL Sunday Tickets haben wir auf ifun.de bereits berichtet. Seit wenigen Stunden steht nun fest, wer das Rechte-Paket so teuer gemacht hat, dass sich Apple aus den Verhandlungen mit der National Football League (NFL) zurückgezogen hat: YouTube hat sich die beliebteste TV-Sportart der Amerikaner geschnappt.

Googles Video-Tochter hat angekündigt, die Football-Inhalte ab der kommenden Saison über YouTube TV und die YouTube Primetime Channels zur Verfügung stellen zu wollen.

YouTube wird im Rahmen der Vereinbarung alle NFL-Spiele zeigen, außer die Begegnung, die Regional in der unmittelbaren Umgebung der Streaming-Konsumenten stattfindet. Anders formuliert: Google hält ab 2023 die sogenannten „out-of-market“-Rechte. Lokale Spiele werden dann meist von regionalen Kabel-TV-Sendern in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt.

Damit wechseln die Übertragungsrechte erstmals in der Geschichte des NFL Sunday Ticket ihren Besitzer. In den vergangenen Jahren wurden diese stets von DirectTV gehalten.

YouTube zählt aktuell nur 5 Millionen YouTube TV-Abonnenten (inklusive der Probeabonnenten) und dürfte die NFL-Rechte dafür nutzen, eben diese Zahl anwachsen zu lassen.

Apple hat seinerseits über den anstehenden MLS Spielplan informiert. Also die Begegnungen der US Profi-Fußballliga MLS, deren Übertragungsrechte sich Apple für die kommenden 10 Jahre gesichert hat.

Auf der Webseite mlssoccer.com/schedule im Detail einzusehen, werden die 29 Teams der MLS ab dem 25. Februar um die Meisterschaft spielen. Apple wird den Vollzugriff auf die Übertragungen dann über den MLS Season Pass ermöglichen, der zum Pauschalpreis von 99 Dollar angeboten werden soll, sich zwischen Februar und Oktober aber auch für 14,99 Dollar monatlich buchen lässt.

Apple erklärt zum Spielplan:

Die meisten Spiele der Saison 2023 finden samstags und zum Teil auch mittwochs statt und beginnen jeweils um 19:30 Uhr Ortszeit, um den Bedürfnissen der leidenschaftlichen Fans der Liga bestmöglich gerecht zu werden und die Zuschauerzahlen zu steigern. Als Ergänzung zum Spielgeschehen bietet der MLS Season Pass eine fünfstündige Liveshow, die alle wichtigen Momente jeder Begegnung vom Anpfiff in der Eastern Conference bis zum Schlusspfiff in der Western Conference (19:30 Uhr (ET) bis 00:30 Uhr morgens (ET)) zeigt.

Eine Auswahl von Spielen der MLS und des Leagues Cup, darunter einige der wichtigsten Playoff-Begegnungen, wird für Apple TV+ Abonnent:innen ebenfalls ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein. Eine begrenzte Anzahl an Spielen wird sogar komplett kostenlos in der Apple TV App angeboten. Ausgewählte Partien werden auch auf FOX Networks in den USA und auf TSN und RDS in Kanada zu sehen sein.