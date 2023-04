Archive Page Extension: Zwei Erweiterungen für Zeitreisen

Den Onlinedienst archive.today werden viele Anwender bereits kennen. Das Webangebot sichert den Inhalt ausgewählter Webseiten, um diese auch nach späteren Modifikationen und auch selbst dann noch aufrufen zu können, wenn der zugehörige Server vom Netz gegangen sein sollte. In den zurückliegenden Monaten hat sich archive.today zudem als Anlaufstelle für Anwender etabliert, die Inhalte mit Freunden und Kollegen teilen möchten, die von den jeweiligen Webseiten nur hinter streng kontrollierten Bezahlschranken angeboten werden.

Über zugehörige Browser-Plugins wie dieses Firefox-Plugin von John Navas lassen sich auch solche Webseiten auf archive.today sichern und so zum Zugriff für andere Anwender ohne laufendes Zeitungsabo sichern.

Archive Page Extension für Safari

Mit der so genannten Archive Page Extension steht ein vergleichbares tool nun auch für Apples Safari-Browser zur Verfügung uns lässt sich auf Mac, iPad und iPhone installieren und nutzen. Die Archive Page Extension ermöglicht die Übergabe beliebiger Web-Adressen an den Onlinedienst archive.today und macht das Kopieren und Einfügen der gerade besuchten URL so überflüssig. Zudem kann die Safari-Erweiterung auch über das Teilen-Menü angesprochen werden und bietet sich so jederzeit zum schnellen Zugriff an. Das neue Safari-Plugin ist keine 10 Megabyte klein und steht in der frisch veröffentlichten Ausgabe 1.5 hier zum Download im App Store und im Mac App Store bereit.

Wayback Machine des Internet Archives

Die Archive Page Extension von Gerry Normandin lässt sich aus Apples App Store laden und ergänzt Werkzeuge wie diese Safari-Erweiterung für die Wayback Machine des Internet Archives. Diese bietet mit wenigen Klicks zugriff auf historische Versionen der gerade besuchten Webseite an und zeigt die flüchtigen Inhalte der zurückliegenden Jahre so im zeitlichen Verlauf an.