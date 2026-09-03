Floodtide: Neue MacUpdater-Alternative lässt sich ausprobieren

Mit Floodtide versucht eine weitere App, in die Fußstapfen von MacUpdater zu treten. Zuletzt hatten wir mit Version Tracker eine Anwendung vorgestellt, die diesen Ansatz verfolgt. Die Kernfunktion solcher Apps ist es, Aktualisierungen für auf dem Mac installierte Programme zu suchen und einzuspielen.

Anders als MacUpdater setzt Floodtide jedoch nicht auf eine zentral gepflegte Datenbank mit Versionsinformationen. Stattdessen greift die Anwendung auf verschiedene bereits vorhandene Update-Quellen zurück. Dazu gehören die von vielen Mac-Programmen verwendeten Sparkle-Feeds, der Softwarekatalog von Homebrew, Veröffentlichungen auf GitHub und die Update-Systeme von Electron-Anwendungen. Ergänzend betreibt der Entwickler einen eigenen signierten Katalog für Programme, die sich auf diesem Weg nicht automatisch zuordnen lassen.

Signaturen werden vor der Installation geprüft

Aktuell kann Floodtide laut Entwickler 3.199 Mac-Anwendungen zuordnen. Apps aus dem Mac App Store sowie Programme, deren Aktualisierung von Diensten wie Setapp und Microsoft AutoUpdate übernommen wird, fasst Floodtide nicht selbst an. Stattdessen zeigt Floodtide an, welches System für die Aktualisierung zuständig ist. Kann für ein Programm keine ausreichend sichere Update-Quelle ermittelt werden, wird ebenfalls keine Aktualisierung durchgeführt.

Vor der Installation überprüft Floodtide nach Angaben des Entwicklers unter anderem die Codesignatur der heruntergeladenen Anwendung. Die neue Version muss grundsätzlich mit derselben Apple-Entwicklerkennung signiert sein wie die bereits installierte Software. Änderungen der Entwickleridentität müssen vom Nutzer bestätigt werden.

Für jedes durchgeführte Update legt Floodtide zudem eine Sicherung der vorherigen Programmversion an und bewahrt diese sieben Tage lang auf. Sollte eine Aktualisierung Probleme verursachen, lässt sich die vorherige Version über eine integrierte Wiederherstellungsfunktion zurückspielen.

14 Tage kostenlos testen

Floodtide kostet einmalig 10,99 britische Pfund und kann auf bis zu drei Macs verwendet werden. Ein Abonnement ist laut Entwickler nicht vorgesehen. Nach Ablauf des 14-tägigen Testzeitraums kann die Anwendung weiterhin kostenlos nach verfügbaren Updates suchen. Für deren Installation ist dann allerdings eine Lizenz erforderlich.