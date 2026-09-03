SwitchBot Lock Ultra Max: Neues Türschloss wird deutlich schneller

SwitchBot erweitert sein Angebot an nachrüstbaren Türschlössern um das Lock Ultra Max. Zur IFA 2026 startet das neue Modell zunächst als Lock Ultra Max Vision Pro Combo. Das Paket kombiniert das Motorschloss mit dem bekannten Keypad Vision Pro und einem Matter-fähigen Hub Mini. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 339,99 Euro, die Vorbestellungen beginnen in dieser Woche.

Wie schon beim bisherigen Lock Ultra bleibt der vorhandene Schließzylinder erhalten. Das Schloss wird von innen aufgesetzt und je nach Tür geklebt oder verschraubt. SwitchBot nennt Europrofil- und Knaufzylinder sowie Schweizer Rund- und britische Ovalzylinder als unterstützte Varianten. Für einzelne Bauformen werden jedoch zusätzliche Adapter benötigt.

Neuer Motor öffnet in 1,1 Sekunden

Die wichtigste Änderung steckt im Antrieb. Der neue bürstenlose Motor erreicht 160 Umdrehungen pro Minute. Das bisherige Lock Ultra kam auf 50 Umdrehungen. Im sogenannten Max Mode soll sich die Tür dadurch innerhalb von 1,1 Sekunden entriegeln lassen. Für Situationen, in denen Geschwindigkeit weniger wichtig ist, steht weiterhin ein leiser Betriebsmodus bereit.

Ein magnetischer Encoder überwacht dabei die Bewegung des Schlosses. Auch beim Gehäuse legt SwitchBot nach und setzt nun auf eine Aluminiumlegierung mit Edelstahlelementen. Am grundsätzlichen Bedienkonzept ändert sich dagegen wenig.

Das mitgelieferte Keypad Vision Pro kennen wir bereits. Es erkennt Gesichter, Handvenen und Fingerabdrücke und unterstützt außerdem PINs und NFC-Karten. Zusammen mit App, Fernzugriff, Smartwatch, Geofencing, Schlüssel und weiteren Optionen zählt SwitchBot bis zu 19 Möglichkeiten zum Entriegeln. Die biometrischen Daten bleiben laut Anbieter lokal auf dem Gerät.

Drei Stromquellen gegen ausgesperrte Nutzer

Neu ist auch die dreistufige Stromversorgung. Der wiederaufladbare Hauptakku fasst 4.200 mAh und soll bis zu neun Monate durchhalten. Eine separate CR123A-Batterie übernimmt bei Bedarf und reicht laut SwitchBot für rund 500 Schließvorgänge. Ist auch diese Reserve erschöpft, sammelt eine Notstromfunktion etwa 30 Sekunden lang Restenergie und ermöglicht anschließend noch mehrere Entriegelungen.

Die App zeigt die Ladezustände beider Stromquellen an und warnt rechtzeitig. Hinzu kommen Hinweise auf offen oder unverschlossen gebliebene Türen sowie 13 Kategorien von Wetterwarnungen. Der Hub Mini bringt das Schloss per Matter weiterhin unter anderem in Apple Home und Home Assistant.