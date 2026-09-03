Ubiquiti bietet neues Wi-Fi-7-Mesh für Privathaushalte an

Ubiquiti hatte mit AmpliFi HD oder AmpliFi Instant schon in der Vergangenheit einfach konfigurierbare WLAN-Systeme für Privathaushalte im Programm. Jetzt stellt sich das Unternehmen in diesem Bereich neu auf. Unter dem Label Whole-Home WiFi by UniFi hat Ubiquiti ein WLAN-Mesh-System auf Basis von Wi-Fi 7 vorgestellt, das sich ohne größere Netzwerkkenntnisse einrichten lassen soll.

UniFi Express 7 als Basis

Als Basis dient das WLAN-Gateway UniFi Express 7, das sich abhängig von der zu versorgenden Fläche um weitere Geräte ergänzen lässt. Ubiquiti bietet Startersets mit zwei oder drei Express-7-Geräten an, die drahtlos miteinander kommunizieren und gemeinsam für die WLAN-Abdeckung sorgen. Ein bestehendes Netzwerk lässt sich jederzeit um zusätzliche Geräte erweitern.

Anzeigen zur Signalstärke sollen dabei helfen, geeignete Standorte für die einzelnen Zugangspunkte zu finden. Für die Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten setzt Ubiquiti auf Wi-Fi 7 und nutzt parallel die Frequenzbänder bei 5 und 6 GHz. Durch die gleichzeitige Verwendung mehrerer Funkverbindungen sollen auch dann hohe Übertragungsraten und niedrige Latenzen möglich sein, wenn die einzelnen Zugangspunkte nicht per Netzwerkkabel miteinander verbunden sind.

Plug-and-Play auch ohne App

Bei der Einrichtung soll der üblicherweise umfangreiche Funktionsumfang von UniFi zunächst keine Rolle spielen. „Das System soll weitgehend nach dem Plug-and-Play-Prinzip funktionieren und lässt sich auch ohne App konfigurieren.

Der erweiterte Funktionsumfang von UniFi bleiben laut Ubiquiti dennoch erhalten. Wer tiefer in die Netzwerkeinstellungen einsteigen möchte, erhält weiterhin Zugriff auf die von UniFi bekannten Verwaltungsfunktionen. Per Webbrowser oder über die UniFi-App lassen sich unter anderem die Netzwerkleistung und verbundene Geräte überwachen sowie detaillierte Einstellungen vornehmen.

Startersets mit zwei oder drei Geräten

UniFi Express 7 wird einzeln für 229,67 Euro angeboten. Ein Set mit zwei Geräten kostet 423,64 Euro, für drei Geräte werden 627,13 Euro fällig.