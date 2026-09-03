Plug-and-Play auch ohne App
Ubiquiti bietet neues Wi-Fi-7-Mesh für Privathaushalte an
Ubiquiti hatte mit AmpliFi HD oder AmpliFi Instant schon in der Vergangenheit einfach konfigurierbare WLAN-Systeme für Privathaushalte im Programm. Jetzt stellt sich das Unternehmen in diesem Bereich neu auf. Unter dem Label Whole-Home WiFi by UniFi hat Ubiquiti ein WLAN-Mesh-System auf Basis von Wi-Fi 7 vorgestellt, das sich ohne größere Netzwerkkenntnisse einrichten lassen soll.
UniFi Express 7 als Basis
Als Basis dient das WLAN-Gateway UniFi Express 7, das sich abhängig von der zu versorgenden Fläche um weitere Geräte ergänzen lässt. Ubiquiti bietet Startersets mit zwei oder drei Express-7-Geräten an, die drahtlos miteinander kommunizieren und gemeinsam für die WLAN-Abdeckung sorgen. Ein bestehendes Netzwerk lässt sich jederzeit um zusätzliche Geräte erweitern.
Anzeigen zur Signalstärke sollen dabei helfen, geeignete Standorte für die einzelnen Zugangspunkte zu finden. Für die Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten setzt Ubiquiti auf Wi-Fi 7 und nutzt parallel die Frequenzbänder bei 5 und 6 GHz. Durch die gleichzeitige Verwendung mehrerer Funkverbindungen sollen auch dann hohe Übertragungsraten und niedrige Latenzen möglich sein, wenn die einzelnen Zugangspunkte nicht per Netzwerkkabel miteinander verbunden sind.
Plug-and-Play auch ohne App
Bei der Einrichtung soll der üblicherweise umfangreiche Funktionsumfang von UniFi zunächst keine Rolle spielen. „Das System soll weitgehend nach dem Plug-and-Play-Prinzip funktionieren und lässt sich auch ohne App konfigurieren.
Der erweiterte Funktionsumfang von UniFi bleiben laut Ubiquiti dennoch erhalten. Wer tiefer in die Netzwerkeinstellungen einsteigen möchte, erhält weiterhin Zugriff auf die von UniFi bekannten Verwaltungsfunktionen. Per Webbrowser oder über die UniFi-App lassen sich unter anderem die Netzwerkleistung und verbundene Geräte überwachen sowie detaillierte Einstellungen vornehmen.
Startersets mit zwei oder drei Geräten
UniFi Express 7 wird einzeln für 229,67 Euro angeboten. Ein Set mit zwei Geräten kostet 423,64 Euro, für drei Geräte werden 627,13 Euro fällig.
Was die so raus hauen spricht mich echt sehr an. Bin hier schon auf Unifi unterwegs und mehr als zufrieden damit.
Das bietet die aber super für kleinere Setups an.
Werd ich mir wohl mal unter den Weihnachtsbaum legen lassen. Haben hier noch eine FRITZ!Box 7390 laufen mit 2 Repeatern…aber ständig hängt irgendwas und der Durchsatz bricht weg. Muss 3 Etagen versorgen, wird dann wohl das Set aus 3 Geräten.
Da würde ich eher ein UCG Ultra und 3 Access Points empfehlen, wenn Ethernet Verkabelung für die APs möglich ist.
Ist wahrscheinlich günstiger.
Modem/Router steht im Keller –> EG leider kein Netzwerkkabel (hier muss der erste AC hin)+ Garten –1 Etage Netzwerkkabel vorhanden mit 2tem AC. So ist unsere Konfig.
Was ist daran besser als bei aktuellen Fritz!Boxen ?
Alles!
Ich weiß damit kann man nicht viel anfangen, aber ich meine wirklich alles. Einfach mal bei YouTube bisschen über UniFi schlau machen und sich begeistern lassen :)
Die Skalierbarkeit.
Ich habe nicht genau dieses Gerät, aber ausschließlich Unifi Komponenten. Das Netzwerk ist absolut stabil, gerade bei 40+ Geräten, WLAN sehr, sehr schnell (vergleichbar mit Gigabit LAN). Keine Abbrüche im Vergleich zur Fritz!Box.
Same here. Mit 80+ Geräten. Einfach super stabil, gerade in Bezug auf HomeKit.
Ich bin auch bei 80+ Geräten. Bei der Fritz!Box vorneweg hatte ich ab so ca. 45 Geräten große WLAN Probleme. Diese hatten zwar fast vollen Empfang lt. den Anzeigen gehabt, trotzdem konnte ich jedes Bit einzeln per Handschlag begrüßen, weil einfach nix durchkam. Das war auch einer der Gründe bei mir auf Unifi zu wechseln.
Nicht nur die Skalierbarkeit, und nicht bloß, dass man sehr viel mehr Geräte gleichzeitig sehr gut versorgen kann, aber auch vor allem sehr viel mehr Sicherheit (wenn man weiß was man tut).
Die FRITZ!Box ist als Volksbox eine eierlegende Wollmilchsau und einfach für jeden einzurichten.
Für den Fortgeschrittenen User der deutlich mehr rausholen will/kann ist Unifi eine bezahlbare fast Profisache und deutlich bessere Option.
Schöne Idee, aber in Deutschland sehe ich bei vielen Haushalten noch die Festnetz-Telefonie als „Problem“. Natürlich kann man dafür eine FRITZ!Box (weiter) benutzen, allerdings hat man dann ja schon ein Gerät, dass einfach einzurichten ist und WLAN-Mesh kann.
Personen, die VLAN etc. nutzen wollen, sind wiederum nicht auf Plug&Play angewiesen.
Daher interessiert mich ehrlich: Übersehe ich hier etwas oder wird das eher für Mengenrabatt an Express 7 genutzt werden?
Festnetz nutzt eh kaum noch jemand. Ein handelsübliches, passendes DSL Modem und der Spaß kann beginnen.
Na ja, „neu“ ist lediglich, dass man den jetzt im 3er Pack verkauft mit einem kleinen Preisnachlass. :) Aber gutes Gerät.
Sicherlich qualitativ eine gute Sache, aber auch ein strammer Kurs.
Die Frage die ich mir aber stelle, gibt es wirklich so viele Leute die Probleme haben? Ich habe Telekom Smart 4 und zwei von den Salatschüsseln und 0,0 Probleme. Alles läuft ohne Brassel, übergreifend auf allen Etagen, keinerlei Probleme. Muss aber dazu sagen Privathaushalt im Haus. Vielleicht sieht das in einer engeren Wohngegend anders aus.
Das ist für jeden glaube ich ganz individuell. Habe früher mit AVM ständig Probleme gehabt mit Apple Geräten und dem wlan bei Stahlbeton Wänden. Wenn dann noch abends mal 3 fernsehe gleichzeitig liefen war Schluss. Dann AVM nur noch als Router benutzt und das WLAN über Netgear . Nie wieder Probleme in der gesamten Wohnung gehabt . Vodafone ist bis auf 2 Ausfälle seit Jahren auch stabil und schnell obwohl viele meckern . Je nach Bedarf und Geldbeutel muss das wohl jeder für sich austüfteln was am besten passt .
interessante Geräte. Überlege von eero 7 auf unify umzusteigen, weil die Abo Poltik von eero mich nervt.
Jetzt sollte Apple die kaufen und das Airport Programm wiederbeleben.
Träum