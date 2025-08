Flameshot 13: Freies Screenshot-Werkzeug in neuer Version

Das Open-Source-Werkzeug Flameshot hat sich in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Alternative für Bildschirmaufnahmen auf dem Mac entwickelt. Neben den integrierten macOS-Werkzeugen, die über die Tastenkombination Command+Shift+5 erreichbar sind, bietet Flameshot erweiterte Bearbeitungsoptionen.

Die Anwendung erlaubt unter anderem das schnelle Markieren, Kommentieren und Bearbeiten von Screenshots.

Bereits mit Version 12.0 hatte Flameshot eine Reihe praxisnaher Erweiterungen eingeführt. Dazu gehörten unter anderem eine neue Lupe für die präzisere Auswahl von Bildschirmbereichen, eine Funktion zur Positionierung von Bildelementen auf verschiedenen Ebenen sowie die Möglichkeit, sich den zuletzt gewählten Aufnahmebereich zu merken. Auch die Farbverwaltung wurde verbessert, um häufig genutzte Farben leichter zugänglich zu machen.

Jetzt in Version 13 verfügbar

Mit der jetzt veröffentlichten Version 13.0 wechselt Flameshot auf die neue Programmbibliothek Qt6. Für macOS-Nutzer besonders relevant ist die native Unterstützung von Apple-Prozessoren, wodurch Flameshot ohne Übersetzung über Rosetta betrieben werden kann.

Neben zahlreichen kleineren Verbesserungen und Fehlerkorrekturen bringt das Update auch funktionale Änderungen mit sich. So zeigt das Werkzeug nun interaktive Maße beim Erfassen von Bildschirmbereichen an und erlaubt das symmetrische Skalieren von Objekten per Tastenkombination. Eine neue Rasterfunktion erleichtert das exakte Ausrichten von Markierungen. Auch die Unterstützung für das WebP-Format ist neu hinzugekommen.

Gleichzeitig entfernt die neue Version jedoch auch Funktionen. Der bisher integrierte Imgur-Uploader wird aus Gründen des Datenschutzes nicht länger standardmäßig mit ausgeliefert. Das Entwicklerteam hat darüber hinaus angekündigt, perspektivisch ein Plugin-System einzuführen, um Funktionen wie Dateiuploads optional nachrüsten zu können.

Flameshot steht hier zum Download bereit.