Shottr für Mac: Screenshot-Liebling mit neuem Backdrop-Tool

Die Mac-Anwendung Shottr hat ein umfangreiches Update auf Version 1.8 erhalten, das die Nutzung der Anwendung zur Erstellung und Bearbeitung von Bildschirmfotos weiter verbessert. Mit dem neuen Update wurde das sogenannte Backdrop-Tool eingeführt. Diese Funktion erlaubt es, Screenshots mit zusätzlichen visuellen Elementen zu versehen.

Neues Backdrop-Tool verfügbar

Nutzer können nun Farbverläufe, Schatten und abgerundete Ecken hinzufügen, um die Präsentation ihrer Aufnahmen ansprechender zu gestalten.

Neben dem Backdrop-Tool bietet das Update auch erweiterte Unterstützung für Arbeitsumgebungen, wie die Integration in die Applikationen Raycast und Alfred, die in der Mac-Community für ihre Automatisierungs- und Workflow-Funktionen so bekannt wie beliebt sind. Mit diesen Erweiterungen kann Shottr nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe eingebunden werden.

Darüber hinaus wurden zahlreiche kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen vorgenommen. Die Anpassungsmöglichkeiten für Annotationen, also Pfeile, Textfelder und Markierungen, wurden ausgeweitet. Nutzer können nun auf mehr Farben und Größen zugreifen, was die Bearbeitung von Screenshots flexibler macht. Auch die Handhabung von Miniaturansichten in Vollbildfenstern wurde optimiert, um das Arbeiten mit der Anwendung flüssiger zu gestalten.

Abseits der neuen Funktionen bietet Shottr weiterhin die bewährten Werkzeuge, die die Mac-App seit ihrer Einführung populär gemacht haben. So lassen sich Bildschirmfotos nicht nur einfach aufnehmen, sondern auch sofort bearbeiten. Die Anwendung erlaubt das Markieren, Beschriften und Verbergen sensibler Inhalte direkt in der App. Es richtet sich sowohl an Nutzer, die regelmäßig Screenshots erstellen, als auch an jene, die ihre Aufnahmen professionell aufbereiten möchten.

Kostenlos nutzbar, Einmalkauf optional

Mit dem Update auf Version 1.7 wurde Shottr zudem auf ein Lizenzmodell umgestellt. Die Software bleibt zwar weiterhin kostenlos nutzbar, wird jedoch regelmäßig darauf hinweisen, eine Lizenz zu erwerben. Diese ist einmalig für 8 US-Dollar erhältlich. Nutzer, die das Projekt in der Vergangenheit unterstützt haben, erhalten die Lizenz kostenfrei. Für Enthusiasten, die Zugang zu experimentellen Funktionen und Vorabversionen wünschen, wird eine teurere Lizenz für 25 Dollar angeboten.