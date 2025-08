Gegen HBO bestehen: Sky Deutschland und NBC kooperieren

Sky Deutschland hat seine Partnerschaft mit NBCUniversal verlängert und ausgebaut. Die Vereinbarung sichert Sky auch in den kommenden Jahren exklusive Rechte an Serien und Filmen von NBCUniversal in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Konkret betrifft das lineare Fernsehen, den Sky-Streamingdienst WOW sowie die On-Demand-Plattformen Sky X und Sky Show. Künftig sollen unter anderem neue Serien wie „The Copenhagen Test“ und „The Paper“ sowie Kinofilme wie „Jurassic World: Wiedergeburt“ und „Wicked: Teil 2“ kurz nach Kinostart zuerst bei Sky und WOW verfügbar sein.

Auch bewährte Titel aus dem NBCUniversal-Katalog bleiben Teil des Programms. Dazu zählen unter anderem die Franchises „Fast & Furious“, „Minions“ und „Jurassic World“. Die Inhalte stehen Sky-Kundinnen und -Kunden sowohl im Abo als auch über den digitalen Kauf im Sky Store zur Verfügung.

RTL übernimmt das Ruder

Mit der Übernahme von Sky Deutschland durch RTL geht auch der exklusive Zugang zu diesen Inhalten perspektivisch an den Kölner Medienkonzern über. Die Vereinbarung zur Übernahme wurde Ende Juni unterzeichnet. Zwar steht der Abschluss noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, doch beide Seiten rechnen mit einem Vollzug im Jahr 2026. Damit erhält RTL nicht nur die linearen Sky-Sender, sondern auch den Streamingdienst WOW sowie das gesamte Pay-TV-Geschäft in der DACH-Region.

RTL will die Inhalte von Sky und NBCUniversal künftig mit eigenen Formaten kombinieren und so ein umfangreiches Angebot aus Unterhaltung, Sport und Information aufbauen. Mit rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten sieht sich das Unternehmen künftig auf Augenhöhe mit großen internationalen Streaminganbietern.

Gegen HBO bestehen

Die bevorstehende Markteinführung von HBO Max in Deutschland Anfang 2026 fällt zeitlich mit der Integration von Sky in die RTL-Struktur zusammen. Während Warner Bros. Discovery mit HBO Max unter anderem auf Serien wie „The Last of Us“ und „The White Lotus“ setzt, versucht RTL durch die Sky-Übernahme und die gefestigte NBCUniversal-Partnerschaft ein Gegengewicht aufzubauen.